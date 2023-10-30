Бастрыкин поручил найти организаторов беспорядков в Махачкале

30 октября 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о массовых беспорядках в Махачкале. Он поручил найти участников и организаторов протеста. «Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов, дав их действиям всестороннюю правовую оценку. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе СК. По данным следствия, призывы к протестам распространялись в соцсетях. Участники беспорядков оказали вооруженное сопротивление полиции, проникли на территорию и взлетно-посадочную полосу, где устроили погромы. На месте работал спецназ. В результате беспорядков пострадали 20 человек, в том числе полицейские. Задержано 59 человек. Было заведено уголовное дело о массовых беспорядках. Протестующие прибыли в аэропорт в ожидании рейса из Израиля. Глава Дагестана Сергей Меликов уверен, что беспорядки в Махачкале организовала Украина.