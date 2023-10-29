Свердловских «вагнеров» зовут отправиться на СВО в новом статусе

30 октября 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Свердловским «вагнерам» кинули клич о сборе в зону СВО, но уже в структуре «Росгвардии» Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцов ЧВК «Вагнер» из Свердловской области готовят к отправке в зону спецоперации на Украине в подразделении Росгвардии. При этом старые шевроны и знаки отличия сохраняются, рассказал корреспонденту URA.RU источник в силовых структурах. «Свердловским „вагнерам“ кинули клич о сборе в зону СВО, но уже в структуре „Росгвардии“, в качестве одного из подразделений», — поделился собеседник агентства. С солдатами будут заключать контракты на полгода, им предложили зарплату от 240 000 тысяч рублей. По данным собеседника, местом дислокации «вагнеров» будет Бахмут (Артемовск). Там соберутся отряды из солдат, которые уже участвовали в спецоперации, поэтому обучать их не собираются. Также он рассказывает, что бойцов собирают в привычные для них отряды со старыми командирами. Вагнерам вернут технику, которую они отдавали ведомству, и теперь они будут числиться на финансировании МО РФ. С новым статусом «вагнера» будут иметь такое же обеспечение и соцпакет, как у бойцов Минобороны РФ. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев. В официальных каналах ЧВК «Вагнер» также нет подтверждения этой информации.

Бойцов ЧВК «Вагнер» из Свердловской области готовят к отправке в зону спецоперации на Украине в подразделении Росгвардии. При этом старые шевроны и знаки отличия сохраняются, рассказал корреспонденту URA.RU источник в силовых структурах. «Свердловским „вагнерам“ кинули клич о сборе в зону СВО, но уже в структуре „Росгвардии“, в качестве одного из подразделений», — поделился собеседник агентства. С солдатами будут заключать контракты на полгода, им предложили зарплату от 240 000 тысяч рублей. По данным собеседника, местом дислокации «вагнеров» будет Бахмут (Артемовск). Там соберутся отряды из солдат, которые уже участвовали в спецоперации, поэтому обучать их не собираются. Также он рассказывает, что бойцов собирают в привычные для них отряды со старыми командирами. Вагнерам вернут технику, которую они отдавали ведомству, и теперь они будут числиться на финансировании МО РФ. С новым статусом «вагнера» будут иметь такое же обеспечение и соцпакет, как у бойцов Минобороны РФ. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев. В официальных каналах ЧВК «Вагнер» также нет подтверждения этой информации.