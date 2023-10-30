В Сатке будут судить трех человек за травму ребенка на надувной горке

30 октября 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Ребенок получил тяжкий вред здоровью на надувной горке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сатке Челябинской области будут судить управляющего и двух администраторов детского игрового центра, где получила травму плеча трехлетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Следственным отделом по городу Сатка завершено расследование уголовного дела в отношении трех работников организации, представляющей услуги по детскому досугу, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. п. „а“, „б“, „в“ ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ не отвечающих требованиям безопасности). Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором направлено в суд», — сообщили в пресс-службе ведомства. По версии следствия, инцидент произошел в мае в игровой комнате, расположенной в помещении торгово-развлекательного центра Сатки. Управляющая, а также два администратора пустили девочку, не достигшую возраста четырех лет, на надувное оборудование. Там при спуске с детской горки ребенок получил травму правой плечевой кости, квалифицированную как тяжкий вред здоровью. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

В Сатке Челябинской области будут судить управляющего и двух администраторов детского игрового центра, где получила травму плеча трехлетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Следственным отделом по городу Сатка завершено расследование уголовного дела в отношении трех работников организации, представляющей услуги по детскому досугу, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. п. „а“, „б“, „в“ ч.2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ не отвечающих требованиям безопасности). Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения прокурором направлено в суд», — сообщили в пресс-службе ведомства. По версии следствия, инцидент произошел в мае в игровой комнате, расположенной в помещении торгово-развлекательного центра Сатки. Управляющая, а также два администратора пустили девочку, не достигшую возраста четырех лет, на надувное оборудование. Там при спуске с детской горки ребенок получил травму правой плечевой кости, квалифицированную как тяжкий вред здоровью. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.