СК завел дело после смерти майора полиции в Екатеринбурге

Майор Рудольф Габтрахманов был в квартире, где нашил мертвыми пару Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 110 УК «Доведение до суицида» по факту смерти 35-летнего майора из Екатеринбурга Рудольфа Габтрахманова. При этом источники не исключают версию с убийством.

«Пока завели уголовное дело по 110 УК РФ. Но не исключено, что майора могли убить», — пишет КП-Екатеринбург, ссылаясь на источники. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области от комментариев воздержались.

Габтрахманов утром 28 октября был в квартире на Новгородцевой, где нашли мертвыми пожилую пару. После поквартирного обхода полицейский отпросился забрать детей у тестя. Он приехал на Базовый переулок, 50, но в квартиру так и не зашел. Позже его тело нашли на 23-м этаже с тремя ранениями.