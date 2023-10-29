29 октября 2023

СК завел дело после смерти майора полиции в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, погоны, полиция, майор полиции
Майор Рудольф Габтрахманов был в квартире, где нашил мертвыми пару Фото:

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 110 УК «Доведение до суицида» по факту смерти 35-летнего майора из Екатеринбурга Рудольфа Габтрахманова. При этом источники не исключают версию с убийством.

«Пока завели уголовное дело по 110 УК РФ. Но не исключено, что майора могли убить», — пишет КП-Екатеринбург, ссылаясь на источники. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области от комментариев воздержались.

Габтрахманов утром 28 октября был в квартире на Новгородцевой, где нашли мертвыми пожилую пару. После поквартирного обхода полицейский отпросился забрать детей у тестя. Он приехал на Базовый переулок, 50, но в квартиру так и не зашел. Позже его тело нашли на 23-м этаже с тремя ранениями.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 110 УК «Доведение до суицида» по факту смерти 35-летнего майора из Екатеринбурга Рудольфа Габтрахманова. При этом источники не исключают версию с убийством. «Пока завели уголовное дело по 110 УК РФ. Но не исключено, что майора могли убить», — пишет КП-Екатеринбург, ссылаясь на источники. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области от комментариев воздержались. Габтрахманов утром 28 октября был в квартире на Новгородцевой, где нашли мертвыми пожилую пару. После поквартирного обхода полицейский отпросился забрать детей у тестя. Он приехал на Базовый переулок, 50, но в квартиру так и не зашел. Позже его тело нашли на 23-м этаже с тремя ранениями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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