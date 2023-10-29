29 октября 2023
28 октября 2023

В Тюмени снизилась стоимость бензина

© Служба новостей «URA.RU»
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АЗС. Тюмень , бензин, автозаправка, азс, новый поток
За две недели в Тюмени стоимость бензина упала больше, чем на 7% Фото:

В Тюмени за две недели снизилась цена на бензин марки АИ-95. В середине октября его стоимость составляла 56 рублей 80 копеек, на текущий момент опустилась до 52 рублей 90 копеек. Данные об этом представлены на сайте benzin-price.

«Вид топлива — АИ-95. Стоимость — 52 рубля 90 копеек», — указано на сайте benzin-price. В середине октября цена бензина этой марки составляла 56 рублей 80 копеек за литр.

Также снизилась стоимость и на топливо марки АИ-92. В середине октября цена на него колебалась в районе 50 рублей за литр, сейчас стоимость опустилась до 48 рублей 80 копеек.

Ранее Росстат зафиксировал снижение цен на бензин и дизельное топливо в октябре. Данная тенденция связана с ограничительными мерами, принятыми властями страны.

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В Тюмени за две недели снизилась цена на бензин марки АИ-95. В середине октября его стоимость составляла 56 рублей 80 копеек, на текущий момент опустилась до 52 рублей 90 копеек. Данные об этом представлены на сайте benzin-price. «Вид топлива — АИ-95. Стоимость — 52 рубля 90 копеек», — указано на сайте benzin-price. В середине октября цена бензина этой марки составляла 56 рублей 80 копеек за литр. Также снизилась стоимость и на топливо марки АИ-92. В середине октября цена на него колебалась в районе 50 рублей за литр, сейчас стоимость опустилась до 48 рублей 80 копеек. Ранее Росстат зафиксировал снижение цен на бензин и дизельное топливо в октябре. Данная тенденция связана с ограничительными мерами, принятыми властями страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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