В Тюмени снизилась стоимость бензина

В Тюмени за две недели снизилась цена на бензин марки АИ-95. В середине октября его стоимость составляла 56 рублей 80 копеек, на текущий момент опустилась до 52 рублей 90 копеек. Данные об этом представлены на сайте benzin-price.
«Вид топлива — АИ-95. Стоимость — 52 рубля 90 копеек», — указано на сайте benzin-price. В середине октября цена бензина этой марки составляла 56 рублей 80 копеек за литр.
Также снизилась стоимость и на топливо марки АИ-92. В середине октября цена на него колебалась в районе 50 рублей за литр, сейчас стоимость опустилась до 48 рублей 80 копеек.
Ранее Росстат зафиксировал снижение цен на бензин и дизельное топливо в октябре. Данная тенденция связана с ограничительными мерами, принятыми властями страны.
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