Бастрыкин приказал возбудить дело о нападении собак на школьницу в Магнитогорске

30 октября 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин ждет доклада от челябинских следователей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении собак на девятилетнюю девочку в Магнитогорске. Соответствующее указание отдано начальнику управления ведомства по Челябинской области, сообщили 30 октября в пресс-службе СК РФ. «К председателю СК России обратилась жительница Магнитогорска, не согласившись с результатами установления обстоятельств нападения собак на ее девятилетнюю дочь на детской площадке. Отмечается, что хозяйка животных выгуливала их без поводков и намордников и никаких мер не принимала. Малолетней потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что местные жители ранее неоднократно жаловались на указанную женщину в правоохранительные органы», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там добавили, что Бастррыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК по региону Алексею Колбасину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее председатель СК РФ уже заострял внимание на нападениях собак на жителей региона. Тогда это касалось бездомных животных. Все, отвечающие за работу в данном направлении, должны были понести наказание за халатное отношение к своим обязанностям.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении собак на девятилетнюю девочку в Магнитогорске. Соответствующее указание отдано начальнику управления ведомства по Челябинской области, сообщили 30 октября в пресс-службе СК РФ. «К председателю СК России обратилась жительница Магнитогорска, не согласившись с результатами установления обстоятельств нападения собак на ее девятилетнюю дочь на детской площадке. Отмечается, что хозяйка животных выгуливала их без поводков и намордников и никаких мер не принимала. Малолетней потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что местные жители ранее неоднократно жаловались на указанную женщину в правоохранительные органы», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Там добавили, что Бастррыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК по региону Алексею Колбасину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее председатель СК РФ уже заострял внимание на нападениях собак на жителей региона. Тогда это касалось бездомных животных. Все, отвечающие за работу в данном направлении, должны были понести наказание за халатное отношение к своим обязанностям.