Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело из-за нападений собак в Челябинской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по информации о бездействии должностных лиц по отлову безнадзорных собак в Челябинской области. Информацию об этом распространило ведомство.
«Председатель СК России Бастрыкин Александр Иванович поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову Петру Геннадьевичу повторно возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Как рассказали в СК РФ, первоначальное решение о возбуждении следственным управлением СК России по Челябинской области уголовного дела по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность») в отношении должностных лиц Коркинского муниципального округа, ответственных за организацию отлова безнадзорных собак, отменено надзорным органом.
Вместе с тем, как писало URA.RU, ситуация с безнадзорными собаками в Коркинском муниципальном округе остается напряженной, и реальные меры по решению этой проблемы муниципальным управленцам принять сложно из-за требований федерального законодательства. Периодически бродячие собаки набрасываются на взрослых и детей.
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