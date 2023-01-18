Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело из-за нападений собак в Челябинской области

19 января 2023 в 01:56 Размер текста - 17 +

Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по информации о бездействии должностных лиц по отлову безнадзорных собак в Челябинской области. Информацию об этом распространило ведомство. «Председатель СК России Бастрыкин Александр Иванович поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову Петру Геннадьевичу повторно возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Как рассказали в СК РФ, первоначальное решение о возбуждении следственным управлением СК России по Челябинской области уголовного дела по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность») в отношении должностных лиц Коркинского муниципального округа, ответственных за организацию отлова безнадзорных собак, отменено надзорным органом. Вместе с тем, как писало URA.RU, ситуация с безнадзорными собаками в Коркинском муниципальном округе остается напряженной, и реальные меры по решению этой проблемы муниципальным управленцам принять сложно из-за требований федерального законодательства. Периодически бродячие собаки набрасываются на взрослых и детей.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по информации о бездействии должностных лиц по отлову безнадзорных собак в Челябинской области. Информацию об этом распространило ведомство. «Председатель СК России Бастрыкин Александр Иванович поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову Петру Геннадьевичу повторно возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Как рассказали в СК РФ, первоначальное решение о возбуждении следственным управлением СК России по Челябинской области уголовного дела по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность») в отношении должностных лиц Коркинского муниципального округа, ответственных за организацию отлова безнадзорных собак, отменено надзорным органом. Вместе с тем, как писало URA.RU, ситуация с безнадзорными собаками в Коркинском муниципальном округе остается напряженной, и реальные меры по решению этой проблемы муниципальным управленцам принять сложно из-за требований федерального законодательства. Периодически бродячие собаки набрасываются на взрослых и детей.