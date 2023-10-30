RTL: самая известная пленница ХАМАС погибла. Фото

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Мать Шани Лук подтвердила ее гибель Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Попавшая в плен к палестинскому движению ХАМАС гражданка Германии Шани Лук умерла. Гибель девушки подтвердила ее мать Рикарда Лук. В первые дни наступления боевики ХАМАС опубликовали видео, на котором видно, как Шани Лук лежит раздетая в кузове автомобиля со сломанными ногами. Ролик сразу разлетелся по СМИ, после чего за судьбой девушки стал следить весь мир.

«К сожалению, вчера мы получили известие, что моей дочери больше нет в живых», — сказала Рикарда Лук телеканалу NTV. При этом отмечается, что официального подтверждения гибели девушки нет.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. 22-летняя Шани Лук была похищена после того, как ХАМАС напал на участников музыкального фестиваля. В первый день войны боевики группировки опубликовали видео, где Шани Лук лежит раздетая в кузове автомобиля со сломанными ногами. Родственники опознали ее по дредам и татуировкам. Шокирующее видео распространялось в соцсетях по всему миру. Позже люди в разных странах стали выходить на митинги с фотографией девушки и просьбами освободить заложницу.

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Попавшая в плен к палестинскому движению ХАМАС гражданка Германии Шани Лук умерла. Гибель девушки подтвердила ее мать Рикарда Лук. В первые дни наступления боевики ХАМАС опубликовали видео, на котором видно, как Шани Лук лежит раздетая в кузове автомобиля со сломанными ногами. Ролик сразу разлетелся по СМИ, после чего за судьбой девушки стал следить весь мир. «К сожалению, вчера мы получили известие, что моей дочери больше нет в живых», — сказала Рикарда Лук телеканалу NTV. При этом отмечается, что официального подтверждения гибели девушки нет. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. 22-летняя Шани Лук была похищена после того, как ХАМАС напал на участников музыкального фестиваля. В первый день войны боевики группировки опубликовали видео, где Шани Лук лежит раздетая в кузове автомобиля со сломанными ногами. Родственники опознали ее по дредам и татуировкам. Шокирующее видео распространялось в соцсетях по всему миру. Позже люди в разных странах стали выходить на митинги с фотографией девушки и просьбами освободить заложницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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