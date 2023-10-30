Российский шахматист передал на фронт челябинский автомобиль «Урал». Видео

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Конвейер АЗ "УРАЛ". Группа ГАЗ. Челябинская область, Миасс, аз урал, автомобиль урал
Сергей Карякин лично передал ключи от автомобиля «Урал» бойцам спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Челябинской области российский шахматист Сергей Карякин совместно с регисполкомом «Народного фронта» в регионе (ОНФ) купил автомобиль «Урал», восстановил его, протестировал и передал бойцам СВО. Об этом URA.RU сообщил 30 октября руководитель местного отделения Денис Рыжий.

«Карякин собрал средства в рамках проекта ОНФ „Все для Победы!“ и приобрел автомобиль „Урал“ для бойцов спецподразделения. ООО „Уралавтосток“ в области восстановило авто до нового состояния. Затем шахматист организовал передачу грузовика военнослужащим в Миассе», — уточнил Рыжий.

Бойцы поблагодарили за автомобиль, необходимый на фронте из-за своих вездеходности, скорости и маневренности. Карякин заявил общественникам, что планирует еще несколько отправок «Уралов» в зону спецоперации.

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В Челябинской области российский шахматист Сергей Карякин совместно с регисполкомом «Народного фронта» в регионе (ОНФ) купил автомобиль «Урал», восстановил его, протестировал и передал бойцам СВО. Об этом URA.RU сообщил 30 октября руководитель местного отделения Денис Рыжий. «Карякин собрал средства в рамках проекта ОНФ „Все для Победы!“ и приобрел автомобиль „Урал“ для бойцов спецподразделения. ООО „Уралавтосток“ в области восстановило авто до нового состояния. Затем шахматист организовал передачу грузовика военнослужащим в Миассе», — уточнил Рыжий. Бойцы поблагодарили за автомобиль, необходимый на фронте из-за своих вездеходности, скорости и маневренности. Карякин заявил общественникам, что планирует еще несколько отправок «Уралов» в зону спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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