В Челябинской области российский шахматист Сергей Карякин совместно с регисполкомом «Народного фронта» в регионе (ОНФ) купил автомобиль «Урал», восстановил его, протестировал и передал бойцам СВО. Об этом URA.RU сообщил 30 октября руководитель местного отделения Денис Рыжий.
«Карякин собрал средства в рамках проекта ОНФ „Все для Победы!“ и приобрел автомобиль „Урал“ для бойцов спецподразделения. ООО „Уралавтосток“ в области восстановило авто до нового состояния. Затем шахматист организовал передачу грузовика военнослужащим в Миассе», — уточнил Рыжий.
Бойцы поблагодарили за автомобиль, необходимый на фронте из-за своих вездеходности, скорости и маневренности. Карякин заявил общественникам, что планирует еще несколько отправок «Уралов» в зону спецоперации.
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