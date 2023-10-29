В ХМАО назвали самые высокооплачиваемые вакансии на производствах

Больше всего на производствах ХМАО платят токарям

30 октября 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Самой «дорогой» рабочей профессией в ХМАО за третий квартал стал токарь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самой высокооплачиваемой рабочей профессией в ХМАО за третий квартал стал токарь. На югорских производствах таким специалистам в среднем готовы платить более 120 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Работа». «Самой высокооплачиваемой производственной профессией Ханты-Мансийского автономного округа стал токарь со средней предлагаемой заработной платой 120 442 рубля, которая выросла за год на 40%. Помимо высоких зарплатных предложений токари демонстрируют высокий спрос со стороны работодателей. Так, число вакансий для специалистов увеличилось в 4,9 раза по сравнению с третьим кварталом 2022 года», — рассказал журналисту агентства директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков. Среди производственников в регионе на высокую зарплату также могут рассчитывать крановщики (114 тысяч рублей), автоэлектрики (99 тысяч) и наладчики (98 тысяч). Последние в третьем квартале показали наиболее высокую зарплатную прибавку — 88%. Ранее URA.RU рассказывало, что компании в ХМАО подняли работникам зарплаты почти на 30%. В среднем в третьем квартале кандидатам на должность по региону обещали платить более 64 тысяч рублей.

Самой высокооплачиваемой рабочей профессией в ХМАО за третий квартал стал токарь. На югорских производствах таким специалистам в среднем готовы платить более 120 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Работа». «Самой высокооплачиваемой производственной профессией Ханты-Мансийского автономного округа стал токарь со средней предлагаемой заработной платой 120 442 рубля, которая выросла за год на 40%. Помимо высоких зарплатных предложений токари демонстрируют высокий спрос со стороны работодателей. Так, число вакансий для специалистов увеличилось в 4,9 раза по сравнению с третьим кварталом 2022 года», — рассказал журналисту агентства директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков. Среди производственников в регионе на высокую зарплату также могут рассчитывать крановщики (114 тысяч рублей), автоэлектрики (99 тысяч) и наладчики (98 тысяч). Последние в третьем квартале показали наиболее высокую зарплатную прибавку — 88%. Ранее URA.RU рассказывало, что компании в ХМАО подняли работникам зарплаты почти на 30%. В среднем в третьем квартале кандидатам на должность по региону обещали платить более 64 тысяч рублей.