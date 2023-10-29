29 октября 2023
28 октября 2023

В ХМАО назвали самые высокооплачиваемые вакансии на производствах

Больше всего на производствах ХМАО платят токарям
© Служба новостей «URA.RU»
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Токарь универсал IV разряда на предприятии «Синтез». Курган
Самой «дорогой» рабочей профессией в ХМАО за третий квартал стал токарь Фото:

Самой высокооплачиваемой рабочей профессией в ХМАО за третий квартал стал токарь. На югорских производствах таким специалистам в среднем готовы платить более 120 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Работа».

«Самой высокооплачиваемой производственной профессией Ханты-Мансийского автономного округа стал токарь со средней предлагаемой заработной платой 120 442 рубля, которая выросла за год на 40%. Помимо высоких зарплатных предложений токари демонстрируют высокий спрос со стороны работодателей. Так, число вакансий для специалистов увеличилось в 4,9 раза по сравнению с третьим кварталом 2022 года», — рассказал журналисту агентства директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Среди производственников в регионе на высокую зарплату также могут рассчитывать крановщики (114 тысяч рублей), автоэлектрики (99 тысяч) и наладчики (98 тысяч). Последние в третьем квартале показали наиболее высокую зарплатную прибавку — 88%.

Ранее URA.RU рассказывало, что компании в ХМАО подняли работникам зарплаты почти на 30%. В среднем в третьем квартале кандидатам на должность по региону обещали платить более 64 тысяч рублей.

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Самой высокооплачиваемой рабочей профессией в ХМАО за третий квартал стал токарь. На югорских производствах таким специалистам в среднем готовы платить более 120 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Работа». «Самой высокооплачиваемой производственной профессией Ханты-Мансийского автономного округа стал токарь со средней предлагаемой заработной платой 120 442 рубля, которая выросла за год на 40%. Помимо высоких зарплатных предложений токари демонстрируют высокий спрос со стороны работодателей. Так, число вакансий для специалистов увеличилось в 4,9 раза по сравнению с третьим кварталом 2022 года», — рассказал журналисту агентства директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков. Среди производственников в регионе на высокую зарплату также могут рассчитывать крановщики (114 тысяч рублей), автоэлектрики (99 тысяч) и наладчики (98 тысяч). Последние в третьем квартале показали наиболее высокую зарплатную прибавку — 88%. Ранее URA.RU рассказывало, что компании в ХМАО подняли работникам зарплаты почти на 30%. В среднем в третьем квартале кандидатам на должность по региону обещали платить более 64 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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