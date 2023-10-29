В Кургане нашли решение проблемы увольнений из мировых судов

30 октября 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

После постановления губернатора Шумкова об увеличении окладов сотрудникам аппарата мировых судей начала решаться проблема с кадрами (архивное офто) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После постановления губернатора Курганской области Вадима Шумкова о повышении окладов работникам мировых судей начала решаться проблема с кадрами, которая наблюдалась в аппарате долгое время. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем telegram-канале. «Постановлением губернатора Курганской области от 4 октября 2023 года № 107 повышены должностные оклады работникам аппарата мировых судей Курганской области. С принятием указанного постановления на участках мировых судей начала решаться кадровая проблема с аппаратом, которая была актуальна в течение продолжительного периода времени», — указано в канале. Сообщается, что это стало возможным благодаря личному участию Шумкова. Также на заседании присутствовал начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области Александр Лаврентьев. Он отметил, что теперь оклады государственных гражданских служащих аппарата мировых судей соответствуют окладам работников районных судов. Ранее URA.RU писало, что Вадим Шумков дал поручение финансистам обеспечить увеличение зарплат помощников курганских судей. На эти цели из бюджета планируют выделять свыше 30 миллионов рублей в год. Также ранее губернатор поручил увеличить на 10% зарплаты государственным и муниципальным служащим, которые не попали под повышение выплат в связи с указами президента РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После постановления губернатора Курганской области Вадима Шумкова о повышении окладов работникам мировых судей начала решаться проблема с кадрами, которая наблюдалась в аппарате долгое время. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона в своем telegram-канале. «Постановлением губернатора Курганской области от 4 октября 2023 года № 107 повышены должностные оклады работникам аппарата мировых судей Курганской области. С принятием указанного постановления на участках мировых судей начала решаться кадровая проблема с аппаратом, которая была актуальна в течение продолжительного периода времени», — указано в канале. Сообщается, что это стало возможным благодаря личному участию Шумкова. Также на заседании присутствовал начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области Александр Лаврентьев. Он отметил, что теперь оклады государственных гражданских служащих аппарата мировых судей соответствуют окладам работников районных судов. Ранее URA.RU писало, что Вадим Шумков дал поручение финансистам обеспечить увеличение зарплат помощников курганских судей. На эти цели из бюджета планируют выделять свыше 30 миллионов рублей в год. Также ранее губернатор поручил увеличить на 10% зарплаты государственным и муниципальным служащим, которые не попали под повышение выплат в связи с указами президента РФ.