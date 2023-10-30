Угрожавший убить себя из-за жены свердловчанин попытался выйти на свободу

Мужчина сидел в подъезде с боевым револьвером (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловский областной суд отклонил апелляцию Максима Мальмина, который угрожал убить себя в подъезде одного из домов в Каменске-Уральском из-за жены, подавшей на развод. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе облсуда.

Мальмин находится в СИЗО до 16 ноября. Сторона защиты подала апелляцию на решение Красногорского районного суда в Свердловский облсуд. «Сегодня апелляцию адвоката Мальмина оставили без удовлетворения», — пояснили в пресс-службе суда.

В конце сентября Мальмин хотел помириться с супругой, которая подала на развод. Но девушка не стала впускать его в квартиру. Тогда он закрылся в подъезде дома на Алюминиевой, 29 и стал угрожать убить себя. С собой у него был револьвер, который он переделал в боевой.

Силовики около трех часов пытались уговорить Мальмина выйти, но он отказывался. Тогда его взяли штурмом сотрудники СОБРа. Теперь мужчине вменяют две уголовные статьи. Одну — за угрозу убийством, вторую — за истязания.