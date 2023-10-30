Угрожавший убить себя из-за жены свердловчанин попытался выйти на свободу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тактико-специальное учение "Рельеф-2017". Троицкий район Челябинской области, военные, пистолет, оружие, револьвер, наган, киллер, солдат
Мужчина сидел в подъезде с боевым револьвером (архивное фото) Фото:

Свердловский областной суд отклонил апелляцию Максима Мальмина, который угрожал убить себя в подъезде одного из домов в Каменске-Уральском из-за жены, подавшей на развод. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе облсуда.

Мальмин находится в СИЗО до 16 ноября. Сторона защиты подала апелляцию на решение Красногорского районного суда в Свердловский облсуд. «Сегодня апелляцию адвоката Мальмина оставили без удовлетворения», — пояснили в пресс-службе суда.

В конце сентября Мальмин хотел помириться с супругой, которая подала на развод. Но девушка не стала впускать его в квартиру. Тогда он закрылся в подъезде дома на Алюминиевой, 29 и стал угрожать убить себя. С собой у него был револьвер, который он переделал в боевой.

Силовики около трех часов пытались уговорить Мальмина выйти, но он отказывался. Тогда его взяли штурмом сотрудники СОБРа. Теперь мужчине вменяют две уголовные статьи. Одну — за угрозу убийством, вторую — за истязания.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский областной суд отклонил апелляцию Максима Мальмина, который угрожал убить себя в подъезде одного из домов в Каменске-Уральском из-за жены, подавшей на развод. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе облсуда. Мальмин находится в СИЗО до 16 ноября. Сторона защиты подала апелляцию на решение Красногорского районного суда в Свердловский облсуд. «Сегодня апелляцию адвоката Мальмина оставили без удовлетворения», — пояснили в пресс-службе суда. В конце сентября Мальмин хотел помириться с супругой, которая подала на развод. Но девушка не стала впускать его в квартиру. Тогда он закрылся в подъезде дома на Алюминиевой, 29 и стал угрожать убить себя. С собой у него был револьвер, который он переделал в боевой. Силовики около трех часов пытались уговорить Мальмина выйти, но он отказывался. Тогда его взяли штурмом сотрудники СОБРа. Теперь мужчине вменяют две уголовные статьи. Одну — за угрозу убийством, вторую — за истязания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...