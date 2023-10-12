Свердловчанину, угрожавшему убить себя, продлили арест

12 октября 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Максим Мальмин с револьвером заперся в подъезде дома (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Максиму Мальмину из Каменска-Уральского, который угрожал убить себя из-за супруги, продлили арест. Он останется в СИЗО до 16 ноября, сообщили URA.RU в Красногорском районном суде Каменска-Уральского. «Мальмину продлили арест. Он останется в СИЗО до 16 ноября», — пояснили в суде. ЧП произошло 21 сентября в подъезде дома на Алюминиевой, 29. Мальмин хотел помириться с женой, которая подала на развод. Однако та не стала пускать его в квартиру. После этого он заперся в подъезде и стал угрожать убить себя. С собой у него был револьвер, который ранее он переделал в боевой. В подъезде Мальмин просидел около трех часов. Сотрудники СОБРа брали его штурмом.

Максиму Мальмину из Каменска-Уральского, который угрожал убить себя из-за супруги, продлили арест. Он останется в СИЗО до 16 ноября, сообщили URA.RU в Красногорском районном суде Каменска-Уральского. «Мальмину продлили арест. Он останется в СИЗО до 16 ноября», — пояснили в суде. ЧП произошло 21 сентября в подъезде дома на Алюминиевой, 29. Мальмин хотел помириться с женой, которая подала на развод. Однако та не стала пускать его в квартиру. После этого он заперся в подъезде и стал угрожать убить себя. С собой у него был револьвер, который ранее он переделал в боевой. В подъезде Мальмин просидел около трех часов. Сотрудники СОБРа брали его штурмом.