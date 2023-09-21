Свердловчанин, пытающийся вломиться в квартиру к жене, имел судимость. Видео

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Мужчина с пистолетом закрылся в подъезде и пытается войти в квартире к жене (архивное фото) Фото:

Мужчина, который пытается вломиться в квартиру к супруге с сыном в Каменске-Уральском, ранее был судим. Об этом заявила его бывшая супруга Алена.

21 сентября мужчина хотел зайти в квартиру к супруге. Однако та отказалась его пускать, заявив, что вызовет полицию. Тогда он достал пистолет и закрылся в подъезде. Мужчина заявляет, что убьет себя, если женщина не пустит его домой.

«Ни с кем не уживается наш общий с девчонками бывшим муженек, крокодил с большой буквы. Ничего, по тебе уже плачет место, где ты отбывал наказания. Это по мне и Светланке Королевой. Скоро туда поедешь. Там тебе будет весело», — сказала Алена на своем youtube-канале.

Также Алена добавила, что мужчина встречался как минимум с шестью (включая Алену) девушками. По ее словам, всем им он причинял боль. «Меня как свидетеля уже по телефону допрашивают. Я на себе испытала все», — резюмировала женщина. Ранее сообщалось, что на мужчину завели дело по статье «Истязание».

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Мужчина, который пытается вломиться в квартиру к супруге с сыном в Каменске-Уральском, ранее был судим. Об этом заявила его бывшая супруга Алена. 21 сентября мужчина хотел зайти в квартиру к супруге. Однако та отказалась его пускать, заявив, что вызовет полицию. Тогда он достал пистолет и закрылся в подъезде. Мужчина заявляет, что убьет себя, если женщина не пустит его домой. «Ни с кем не уживается наш общий с девчонками бывшим муженек, крокодил с большой буквы. Ничего, по тебе уже плачет место, где ты отбывал наказания. Это по мне и Светланке Королевой. Скоро туда поедешь. Там тебе будет весело», — сказала Алена на своем youtube-канале. Также Алена добавила, что мужчина встречался как минимум с шестью (включая Алену) девушками. По ее словам, всем им он причинял боль. «Меня как свидетеля уже по телефону допрашивают. Я на себе испытала все», — резюмировала женщина. Ранее сообщалось, что на мужчину завели дело по статье «Истязание».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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