Мужчина, который пытается вломиться в квартиру к супруге с сыном в Каменске-Уральском, ранее был судим. Об этом заявила его бывшая супруга Алена.
21 сентября мужчина хотел зайти в квартиру к супруге. Однако та отказалась его пускать, заявив, что вызовет полицию. Тогда он достал пистолет и закрылся в подъезде. Мужчина заявляет, что убьет себя, если женщина не пустит его домой.
«Ни с кем не уживается наш общий с девчонками бывшим муженек, крокодил с большой буквы. Ничего, по тебе уже плачет место, где ты отбывал наказания. Это по мне и Светланке Королевой. Скоро туда поедешь. Там тебе будет весело», — сказала Алена на своем youtube-канале.
Также Алена добавила, что мужчина встречался как минимум с шестью (включая Алену) девушками. По ее словам, всем им он причинял боль. «Меня как свидетеля уже по телефону допрашивают. Я на себе испытала все», — резюмировала женщина. Ранее сообщалось, что на мужчину завели дело по статье «Истязание».
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