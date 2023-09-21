В МВД раскрыли подробности задержания свердловчанина, угрожавшего убить себя. Фото

Свердловчанин, угрожавший стрельбой, гневно отреагировал на просьбу силовиков

21 сентября 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

Мужчина не хотел идти на контакт с силовиками Фото: Анна Майорова © URA.RU В Каменске-Уральском перед штурмом мужчины, угрожавшего убить себя, силовики пытались мирно урегулировать конфликт, но свердловчанин отреагировал неадекватно. После чего сотрудники силовых структур применил спецсредства и задержали его. Об этом рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. «Мужчина на лестничной площадке стал вести себя агрессивно, тогда сын хозяйки вызвал на помощь сотрудников полиции. На место происшествия прибыли представители МВД, прокуратуры и Росгвардии. Силовики предприняли попытку уговорить гражданина, вооруженного предметом похожим на револьвер, мирно урегулировать конфликтную ситуацию. На предложение сотрудников правоохранительных органов мужчина отреагировал неадекватно, сообщив, что если они приблизятся, то он причинит себе вред. Сотрудники спецподразделения СОБР Росгвардии, применив спецсредства, задержали дебошира», — сказал полковник Горелых. По его словам, мужчину доставили в больницу, а предмет, похожий на револьвер был изъят. Еще несколько месяцев назад глава семьи стал поднимать руку на супругу, после чего она написала заявление в территориальное ОВД, где возбуждено и расследуется уголовное дело по статье — истязание. После выяснения обстоятельств сегодняшнего происшествия сотрудниками полиции будет принято законное решение. «Никто из жильцов дома и силовиков не пострадал. Из подъезда было эвакуировано пять человек», — добавил Валерий Горелых. Житель Каменска-Уральского 21 сентября пришел мириться с женой, которая подала на развод. Он хотел попасть к ней в квартиру и помириться, но женщина была против. Позже мужчина пытался вломиться в квартиру, угрожая себя убить, но в конце концов его задержали силовики. Последние события происшествия находятся — в сбойке URA.RU. Фото: пресс — секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Каменске-Уральском перед штурмом мужчины, угрожавшего убить себя, силовики пытались мирно урегулировать конфликт, но свердловчанин отреагировал неадекватно. После чего сотрудники силовых структур применил спецсредства и задержали его. Об этом рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. «Мужчина на лестничной площадке стал вести себя агрессивно, тогда сын хозяйки вызвал на помощь сотрудников полиции. На место происшествия прибыли представители МВД, прокуратуры и Росгвардии. Силовики предприняли попытку уговорить гражданина, вооруженного предметом похожим на револьвер, мирно урегулировать конфликтную ситуацию. На предложение сотрудников правоохранительных органов мужчина отреагировал неадекватно, сообщив, что если они приблизятся, то он причинит себе вред. Сотрудники спецподразделения СОБР Росгвардии, применив спецсредства, задержали дебошира», — сказал полковник Горелых. По его словам, мужчину доставили в больницу, а предмет, похожий на револьвер был изъят. Еще несколько месяцев назад глава семьи стал поднимать руку на супругу, после чего она написала заявление в территориальное ОВД, где возбуждено и расследуется уголовное дело по статье — истязание. После выяснения обстоятельств сегодняшнего происшествия сотрудниками полиции будет принято законное решение. «Никто из жильцов дома и силовиков не пострадал. Из подъезда было эвакуировано пять человек», — добавил Валерий Горелых. Житель Каменска-Уральского 21 сентября пришел мириться с женой, которая подала на развод. Он хотел попасть к ней в квартиру и помириться, но женщина была против. Позже мужчина пытался вломиться в квартиру, угрожая себя убить, но в конце концов его задержали силовики. Последние события происшествия находятся — в сбойке URA.RU.