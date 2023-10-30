Как жила и была похищена самая известная пленница ХАМАС: биография Шани Лук

Мама известной пленницы ХАМАС сообщила о смерти дочери

30 октября 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Шани Лук работала в сфере красоты Фото: Zuma\TASS новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Попавшая в плен к палестинскому движению ХАМАС гражданка Германии Шани Лук погибла. Смерть девушки подтвердила ее мать Рикарда Лук. В первые дни наступления ХАМАС опубликовал видео, на котором Шани Лук лежит раздетая в кузове автомобиля со сломанными ногами. Ролик сразу разлетелся по СМИ, после чего за судьбой девушки стал следить весь мир. URA.RU рассказывает о биографии погибшей. Биография Шани Николь Лук родилась 7 февраля 2001 года. Мать девушки переехала в Израиль из Германии в 1993 году, отец израильтянин. Ради него Рикарда поменяла свою религию с католичества на иудаизм. Когда Шани была ребенком, ее семья жила в 80 км от сектора Газа, а после ее окончания школы, перебралась в Тель-Авив. В столице Израиля девушка начала работать в сфере красоты: бить тату и заплетать дреды. Личная жизнь У Шани был роман с мексиканцем Орионом Эрнандесом Раду (Baba Orion). Она часто публиковала фото со своим молодым человеком в соцсети Instagram (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). У Орион осталась маленькая дочь Ияана. Девушка часто отправлялась в путешествия с друзьями и подругами. Ей нравилось посещать зарубежные психоделические фестивали. В 2023 год она успела побывать в Греции, Мексике, Гватемале, Чехии, Швейцарии, Италии и Хорватии. Пара часто посещала израильские музыкальные фестивали. Вечером 6 октября 2023 года Шани и Орион отправились на двухдневное мероприятие электронной музыки SUPERNOVA Sukkot Gathering в поселение Реим, которое находится на границе с сектором Газа. Место проведения поменяли за пару дней до шоу из-за организационных проблем на первоначально запланированной площадке, которая была расположена на юге страны. Фото: соцсети Шани Лук Похищение Рано утром 7 октября около 3500 участников и гостей фестиваля SUPERNOVA оказались под ракетным обстрелом со стороны ХАМАСа. Узнав о происшествии, мама девушки позвонила на телефон дочери и порекомендовала ей спрятаться в бомбоубежище. Шани бежала в укрытие в то время, как толпу расстреливали палестинские боевики. Вскоре ХАМАС опубликовал видео, где бойцы плевали на молодую девушку. По кадрам тяжело определить Шани была мертвой или находилась без сознания. На видео она раздета до нижнего белья, ее ноги были сломаны. Рикарда Лук и другие члены семьи опознали Шани по татуировкам на коленях и дредам. Большинство экспертов заявило, что Шани была убита. Однако ее мать надеялась, что дочь жива. Она обратилась к ХАМАСу с просьбой вернуть дочь и к немецкой власти с требованием помочь в поисках. Молодой человек Шани Орион числился пропавшим без вести, однако его телефонным контактам поступали звонки от лиц, которые разговаривали на арабском языке и сообщения с ругательствами. С кредитной карты Шани кто-то пытался списать денежные средства в банкомате, который находится на территории сектора Газа. На месте проведения фестиваля было обнаружено по меньшей мере 260 тел погибших от рук боевиков. Мать Шани 10 октября опубликовала новое обращение. Она заявила, что палестинские источники отметили, что девушка жива, однако у нее серьезная травма головы, и она доставлена в контролируемую ХАМАС больницу. По ее словам, подтверждением нахождения Шани в лечебнице может быть тот факт, что попытка снятия денег с карты девушки предпринималась в магазине, который расположен недалеко от больницы Индонизиан на севере сектора Газа. Знакомый семьи пытался проникнуть в госпиталь, но ему не удалось. Родственники Шани опубликовали петицию с обращением к немецкой власти. Она собрала больше 15 тысяч подписей за один день. В МИД германии заявили, что круглосуточно идет работа над вопросом эвакуации немцев, которые находятся в заложниках. Во время своего визита в Израиль представитель МИД увиделась с матерью Шани и других похищенных и сама сделала эмоциональное обращение к ХАМАС с призывом освободить их. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение не планирует проводить переговоры о судьбе заложников, пока идут боевые действия. Представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Убайда сообщил, что заложники могут быть казнены. Мать Шани сообщила 30 октября, что дочь погибла, однако официального подтверждения информации нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Попавшая в плен к палестинскому движению ХАМАС гражданка Германии Шани Лук погибла. Смерть девушки подтвердила ее мать Рикарда Лук. В первые дни наступления ХАМАС опубликовал видео, на котором Шани Лук лежит раздетая в кузове автомобиля со сломанными ногами. Ролик сразу разлетелся по СМИ, после чего за судьбой девушки стал следить весь мир. URA.RU рассказывает о биографии погибшей. Шани Николь Лук родилась 7 февраля 2001 года. Мать девушки переехала в Израиль из Германии в 1993 году, отец израильтянин. Ради него Рикарда поменяла свою религию с католичества на иудаизм. Когда Шани была ребенком, ее семья жила в 80 км от сектора Газа, а после ее окончания школы, перебралась в Тель-Авив. В столице Израиля девушка начала работать в сфере красоты: бить тату и заплетать дреды. У Шани был роман с мексиканцем Орионом Эрнандесом Раду (Baba Orion). Она часто публиковала фото со своим молодым человеком в соцсети Instagram (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). У Орион осталась маленькая дочь Ияана. Девушка часто отправлялась в путешествия с друзьями и подругами. Ей нравилось посещать зарубежные психоделические фестивали. В 2023 год она успела побывать в Греции, Мексике, Гватемале, Чехии, Швейцарии, Италии и Хорватии. Пара часто посещала израильские музыкальные фестивали. Вечером 6 октября 2023 года Шани и Орион отправились на двухдневное мероприятие электронной музыки SUPERNOVA Sukkot Gathering в поселение Реим, которое находится на границе с сектором Газа. Место проведения поменяли за пару дней до шоу из-за организационных проблем на первоначально запланированной площадке, которая была расположена на юге страны. Рано утром 7 октября около 3500 участников и гостей фестиваля SUPERNOVA оказались под ракетным обстрелом со стороны ХАМАСа. Узнав о происшествии, мама девушки позвонила на телефон дочери и порекомендовала ей спрятаться в бомбоубежище. Шани бежала в укрытие в то время, как толпу расстреливали палестинские боевики. Вскоре ХАМАС опубликовал видео, где бойцы плевали на молодую девушку. По кадрам тяжело определить Шани была мертвой или находилась без сознания. На видео она раздета до нижнего белья, ее ноги были сломаны. Рикарда Лук и другие члены семьи опознали Шани по татуировкам на коленях и дредам. Большинство экспертов заявило, что Шани была убита. Однако ее мать надеялась, что дочь жива. Она обратилась к ХАМАСу с просьбой вернуть дочь и к немецкой власти с требованием помочь в поисках. Молодой человек Шани Орион числился пропавшим без вести, однако его телефонным контактам поступали звонки от лиц, которые разговаривали на арабском языке и сообщения с ругательствами. С кредитной карты Шани кто-то пытался списать денежные средства в банкомате, который находится на территории сектора Газа. На месте проведения фестиваля было обнаружено по меньшей мере 260 тел погибших от рук боевиков. Мать Шани 10 октября опубликовала новое обращение. Она заявила, что палестинские источники отметили, что девушка жива, однако у нее серьезная травма головы, и она доставлена в контролируемую ХАМАС больницу. По ее словам, подтверждением нахождения Шани в лечебнице может быть тот факт, что попытка снятия денег с карты девушки предпринималась в магазине, который расположен недалеко от больницы Индонизиан на севере сектора Газа. Знакомый семьи пытался проникнуть в госпиталь, но ему не удалось. Родственники Шани опубликовали петицию с обращением к немецкой власти. Она собрала больше 15 тысяч подписей за один день. В МИД германии заявили, что круглосуточно идет работа над вопросом эвакуации немцев, которые находятся в заложниках. Во время своего визита в Израиль представитель МИД увиделась с матерью Шани и других похищенных и сама сделала эмоциональное обращение к ХАМАС с призывом освободить их. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение не планирует проводить переговоры о судьбе заложников, пока идут боевые действия. Представитель военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Убайда сообщил, что заложники могут быть казнены. Мать Шани сообщила 30 октября, что дочь погибла, однако официального подтверждения информации нет.