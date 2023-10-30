В Кремле отказались комментировать слухи о призыве срочников в погранслужбу 30 октября 2023 в 14:55 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о призыве срочников в погранслужбу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о призыве срочников в погранслужбу. Ранее военкор Александр Сладков сообщил, что Минобороны РФ якобы планирует отправлять срочников в погранслужбу России. «Без комментариев», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее военкор Александр Сладков заявил, что Минобороны РФ планирует отправлять срочников в погранслужбу России. Он отметил, что об этом он услышал лично от президента Владимира Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о призыве срочников в погранслужбу. Ранее военкор Александр Сладков сообщил, что Минобороны РФ якобы планирует отправлять срочников в погранслужбу России. «Без комментариев», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее военкор Александр Сладков заявил, что Минобороны РФ планирует отправлять срочников в погранслужбу России. Он отметил, что об этом он услышал лично от президента Владимира Путина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям