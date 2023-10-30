В Кремле отказались комментировать слухи о призыве срочников в погранслужбу

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о призыве срочников в погранслужбу Фото:
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Призыв — 2023

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о призыве срочников в погранслужбу. Ранее военкор Александр Сладков сообщил, что Минобороны РФ якобы планирует отправлять срочников в погранслужбу России.

«Без комментариев», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее военкор Александр Сладков заявил, что Минобороны РФ планирует отправлять срочников в погранслужбу России. Он отметил, что об этом он услышал лично от президента Владимира Путина.

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о призыве срочников в погранслужбу. Ранее военкор Александр Сладков сообщил, что Минобороны РФ якобы планирует отправлять срочников в погранслужбу России. «Без комментариев», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее военкор Александр Сладков заявил, что Минобороны РФ планирует отправлять срочников в погранслужбу России. Он отметил, что об этом он услышал лично от президента Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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