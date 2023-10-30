В Кремле отказались комментировать слухи о призыве срочников в погранслужбу

Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о призыве срочников в погранслужбу
новость из сюжетаПризыв — 2023
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о призыве срочников в погранслужбу. Ранее военкор Александр Сладков сообщил, что Минобороны РФ якобы планирует отправлять срочников в погранслужбу России.
«Без комментариев», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее военкор Александр Сладков заявил, что Минобороны РФ планирует отправлять срочников в погранслужбу России. Он отметил, что об этом он услышал лично от президента Владимира Путина.
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