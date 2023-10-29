29 октября 2023

Тюменцы начали блокировать карты из-за сбоев в работе банка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, мир, виза, платежная система, банковская карта, купюра, карта, банкнота, карта мир, деньги, наличные, зп, viza
Уведомления об оплате приходили за покупки, которые были сделаны в другие дни Фото:

Жители Тюмени начали блокировать дебетовые карты из-за сбоев в работе приложения «Сбербанк». Об этом URA.RU рассказала одна из тюменок, которая оказалась в подобной ситуации.

«Мне начали приходить сообщения о списании средств с карты, хотя я не оплачивала покупки в этот момент. Я сразу заблокировала карту, потому что подумала, что потеряла ее. Однако карта была на месте. Ситуацию разъяснили в call-центре. Оказалось, что нас таких на выходных было много: люди массово блокировали карты», — рассказала собеседница агентства.

Тюменка добавила, что уведомления об оплате приходили за покупки, которые были сделаны в другие дни. В пресс-службу «Сбербанка» направлен запрос, ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в приложении «СберБанк Онлайн» произошел сбой после повышения ключевой ставки в России. Банкоматы, стоящие в магазинах, отказывали клиентам в проведении операций.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Тюмени начали блокировать дебетовые карты из-за сбоев в работе приложения «Сбербанк». Об этом URA.RU рассказала одна из тюменок, которая оказалась в подобной ситуации. «Мне начали приходить сообщения о списании средств с карты, хотя я не оплачивала покупки в этот момент. Я сразу заблокировала карту, потому что подумала, что потеряла ее. Однако карта была на месте. Ситуацию разъяснили в call-центре. Оказалось, что нас таких на выходных было много: люди массово блокировали карты», — рассказала собеседница агентства. Тюменка добавила, что уведомления об оплате приходили за покупки, которые были сделаны в другие дни. В пресс-службу «Сбербанка» направлен запрос, ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в приложении «СберБанк Онлайн» произошел сбой после повышения ключевой ставки в России. Банкоматы, стоящие в магазинах, отказывали клиентам в проведении операций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...