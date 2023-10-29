Тюменцы начали блокировать карты из-за сбоев в работе банка

30 октября 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Уведомления об оплате приходили за покупки, которые были сделаны в другие дни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Тюмени начали блокировать дебетовые карты из-за сбоев в работе приложения «Сбербанк». Об этом URA.RU рассказала одна из тюменок, которая оказалась в подобной ситуации. «Мне начали приходить сообщения о списании средств с карты, хотя я не оплачивала покупки в этот момент. Я сразу заблокировала карту, потому что подумала, что потеряла ее. Однако карта была на месте. Ситуацию разъяснили в call-центре. Оказалось, что нас таких на выходных было много: люди массово блокировали карты», — рассказала собеседница агентства. Тюменка добавила, что уведомления об оплате приходили за покупки, которые были сделаны в другие дни. В пресс-службу «Сбербанка» направлен запрос, ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в приложении «СберБанк Онлайн» произошел сбой после повышения ключевой ставки в России. Банкоматы, стоящие в магазинах, отказывали клиентам в проведении операций.

Жители Тюмени начали блокировать дебетовые карты из-за сбоев в работе приложения «Сбербанк». Об этом URA.RU рассказала одна из тюменок, которая оказалась в подобной ситуации. «Мне начали приходить сообщения о списании средств с карты, хотя я не оплачивала покупки в этот момент. Я сразу заблокировала карту, потому что подумала, что потеряла ее. Однако карта была на месте. Ситуацию разъяснили в call-центре. Оказалось, что нас таких на выходных было много: люди массово блокировали карты», — рассказала собеседница агентства. Тюменка добавила, что уведомления об оплате приходили за покупки, которые были сделаны в другие дни. В пресс-службу «Сбербанка» направлен запрос, ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в приложении «СберБанк Онлайн» произошел сбой после повышения ключевой ставки в России. Банкоматы, стоящие в магазинах, отказывали клиентам в проведении операций.