В Перми психологи помогут школьникам выбрать профессию

Выставка «Образование и карьера» пройдет в Перми c 16 по 19 ноября

Старшеклассники смогут пройти на выставке тестирование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми готовится к открытию профориентационная выставка «Образование и карьера». На ней учебные заведения и работодатели представят школьникам свои возможности. Так же на выставке будут работать психологи, который помогут определиться с профессией, рассказали в министерстве образования Пермского края.

«Учащиеся 8-11 классов смогут пройти профориентационное тестирование на площадке Старт-бокса Центра опережающей профессиональной подготовки Пермского края. Психологи-консультанты помогут определиться с направлением обучения, исходя из желаемого места работы», — говорится на сайте губернатора и правительства Прикамья.

Выставка будет работать с 16 по 19 ноября на площадке КВЦ «Пермь Экспо». 18 ноября здесь пройдет родительское собрание с министром образования и науки Пермского края Раисой Кассиной. В ходе работы выставки будет представлено более 120 организаций. Вузы, техникумы, колледжи и школы расскажут о программах подготовки к поступлению, проходных баллах, получении дополнительных баллов к ЕГЭ. Среди работодателей заявлены крупнейшие компании региона: «ОДК-Авиадвигатель», «ОДК-Пермские моторы», «ОДК-Стар», «Лукойл», «Уралкалий», «Уралхим» и другие.

По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, выставка способствует тому, чтобы выпускники школ оставались учиться и работать в регионе. «Мы хотим заинтересовать выпускников наших школ продолжать обучение в пермских вузах, а строить карьеру — на предприятиях и в организациях в Пермском крае. Понимаем, средний балл по ЕГЭ в регионе выше среднероссийского, выпускники могут претендовать на учебу в любом вузе страны, поэтому надо привлекать их внимание к нашим вузам, чтобы ребята оставались здесь», — приводятся слова Махонина на сайте кабмина.

Ранее URA.RU рассказывало, что по инициативе губернатора с 2024 года в Пермском крае выпускники девятых классов школ, которые не смогли по результатам экзаменов получить аттестат, продолжат обучение в техникумах и колледжах за счет бюджета региона. Обеспечить такую возможность Махонин поручил министерствам образования и финансов.