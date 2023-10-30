В Перми психологи помогут школьникам выбрать профессию

Выставка «Образование и карьера» пройдет в Перми c 16 по 19 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Старшеклассники смогут пройти на выставке тестирование Фото:

В Перми готовится к открытию профориентационная выставка «Образование и карьера». На ней учебные заведения и работодатели представят школьникам свои возможности. Так же на выставке будут работать психологи, который помогут определиться с профессией, рассказали в министерстве образования Пермского края.

«Учащиеся 8-11 классов смогут пройти профориентационное тестирование на площадке Старт-бокса Центра опережающей профессиональной подготовки Пермского края. Психологи-консультанты помогут определиться с направлением обучения, исходя из желаемого места работы», — говорится на сайте губернатора и правительства Прикамья.

Выставка будет работать с 16 по 19 ноября на площадке КВЦ «Пермь Экспо». 18 ноября здесь пройдет родительское собрание с министром образования и науки Пермского края Раисой Кассиной. В ходе работы выставки будет представлено более 120 организаций. Вузы, техникумы, колледжи и школы расскажут о программах подготовки к поступлению, проходных баллах, получении дополнительных баллов к ЕГЭ. Среди работодателей заявлены крупнейшие компании региона: «ОДК-Авиадвигатель», «ОДК-Пермские моторы», «ОДК-Стар», «Лукойл», «Уралкалий», «Уралхим» и другие.

По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, выставка способствует тому, чтобы выпускники школ оставались учиться и работать в регионе. «Мы хотим заинтересовать выпускников наших школ продолжать обучение в пермских вузах, а строить карьеру — на предприятиях и в организациях в Пермском крае. Понимаем, средний балл по ЕГЭ в регионе выше среднероссийского, выпускники могут претендовать на учебу в любом вузе страны, поэтому надо привлекать их внимание к нашим вузам, чтобы ребята оставались здесь», — приводятся слова Махонина на сайте кабмина.

Ранее URA.RU рассказывало, что по инициативе губернатора с 2024 года в Пермском крае выпускники девятых классов школ, которые не смогли по результатам экзаменов получить аттестат, продолжат обучение в техникумах и колледжах за счет бюджета региона. Обеспечить такую возможность Махонин поручил министерствам образования и финансов.

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В Перми готовится к открытию профориентационная выставка «Образование и карьера». На ней учебные заведения и работодатели представят школьникам свои возможности. Так же на выставке будут работать психологи, который помогут определиться с профессией, рассказали в министерстве образования Пермского края. «Учащиеся 8-11 классов смогут пройти профориентационное тестирование на площадке Старт-бокса Центра опережающей профессиональной подготовки Пермского края. Психологи-консультанты помогут определиться с направлением обучения, исходя из желаемого места работы», — говорится на сайте губернатора и правительства Прикамья. Выставка будет работать с 16 по 19 ноября на площадке КВЦ «Пермь Экспо». 18 ноября здесь пройдет родительское собрание с министром образования и науки Пермского края Раисой Кассиной. В ходе работы выставки будет представлено более 120 организаций. Вузы, техникумы, колледжи и школы расскажут о программах подготовки к поступлению, проходных баллах, получении дополнительных баллов к ЕГЭ. Среди работодателей заявлены крупнейшие компании региона: «ОДК-Авиадвигатель», «ОДК-Пермские моторы», «ОДК-Стар», «Лукойл», «Уралкалий», «Уралхим» и другие. По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, выставка способствует тому, чтобы выпускники школ оставались учиться и работать в регионе. «Мы хотим заинтересовать выпускников наших школ продолжать обучение в пермских вузах, а строить карьеру — на предприятиях и в организациях в Пермском крае. Понимаем, средний балл по ЕГЭ в регионе выше среднероссийского, выпускники могут претендовать на учебу в любом вузе страны, поэтому надо привлекать их внимание к нашим вузам, чтобы ребята оставались здесь», — приводятся слова Махонина на сайте кабмина. Ранее URA.RU рассказывало, что по инициативе губернатора с 2024 года в Пермском крае выпускники девятых классов школ, которые не смогли по результатам экзаменов получить аттестат, продолжат обучение в техникумах и колледжах за счет бюджета региона. Обеспечить такую возможность Махонин поручил министерствам образования и финансов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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