В Перми разработали аптекарский экскурсионный маршрут

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Прогуляться по Перми можно с пользой Фото:

В Перми пройдет презентация нового экскурсионного маршрута, который расскажет об аптеках города и людях, которые с ними связаны. Познавательную прогулку организует музей Аптекарского двора.

«Первая Земская аптека открылась в 1812 году и работает до сих пор. Неспешно гуляя с гидом по улице Ленина, можно будет послушать историю нашей и других исторических аптек, а также узнать о судьбах людей, связанных с ними», — сообщается на странице музея в соцсети «ВКонтакте».

Первая экскурсия по новому маршруту состоится в рамках акции «Ночь искусств» 4 ноября. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми завершается проведение уличных экскурсий проекта «Маршруты Перми».

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В Перми пройдет презентация нового экскурсионного маршрута, который расскажет об аптеках города и людях, которые с ними связаны. Познавательную прогулку организует музей Аптекарского двора. «Первая Земская аптека открылась в 1812 году и работает до сих пор. Неспешно гуляя с гидом по улице Ленина, можно будет послушать историю нашей и других исторических аптек, а также узнать о судьбах людей, связанных с ними», — сообщается на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Первая экскурсия по новому маршруту состоится в рамках акции «Ночь искусств» 4 ноября. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми завершается проведение уличных экскурсий проекта «Маршруты Перми».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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