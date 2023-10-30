В Перми разработали аптекарский экскурсионный маршрут

Прогуляться по Перми можно с пользой Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Перми пройдет презентация нового экскурсионного маршрута, который расскажет об аптеках города и людях, которые с ними связаны. Познавательную прогулку организует музей Аптекарского двора.

«Первая Земская аптека открылась в 1812 году и работает до сих пор. Неспешно гуляя с гидом по улице Ленина, можно будет послушать историю нашей и других исторических аптек, а также узнать о судьбах людей, связанных с ними», — сообщается на странице музея в соцсети «ВКонтакте».

Первая экскурсия по новому маршруту состоится в рамках акции «Ночь искусств» 4 ноября. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми завершается проведение уличных экскурсий проекта «Маршруты Перми».