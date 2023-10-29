Глава города Ситникова пригласила китайских бизнесменов на Новый год в Курган. Фото

30 октября 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

Мэр Елена Ситникова пригласила китайских бизнесменов на Новый год в Курган Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава города Кургана Елена Ситникова пригласила делегацию китайских бизнесменов на Новый год, чтобы обсудить создание инвестпроектов и сотрудничество в сфере образования. Об этом мэр сообщила в своем telegram-канале. «Провели очередную встречу в режиме ВКС с нашими китайскими партнерами из муниципального округа Юйлинь. Они планируют посетить наш город с ответным визитом. Планов много. Пригласили их на наш самый любимый и долгожданный праздник — Новый год. Будем рады показать и рассказать о наших традициях празднования», — написала мэр города. Ситникова отметила, что в ходе общения по ВКС китайским партнерам было предложено рассмотреть возможность реализации некоторых инвестпроектов в Кургане. В планах сотрудничества — проект в сфере образования и обмен делегациями школьников и педагогов, а также онлайн-уроки и языковые стажировки. Ранее URA.RU писало, что курганская делегация заключила новое соглашение с Китаем. В ходе очередной бизнес-миссий был подписан документ о сотрудничестве в области научно-технических инноваций провинции Шаньдун. Также сообщалось, что курганские предприниматели посетили предприятия Китая. Бизнес-поездка проходила с 23 по 26 октября. Мэр Кургана провела встречу с китайскими партнерами в режиме ВКС и пригласила их на Новый год Фото: telegram-канал Елены Ситниковой В общении по ВКС принял участие президент Торгово-промышленной палаты Курганской области Илья Назаренко Фото: telegram-канал Елены Ситниковой

Глава города Кургана Елена Ситникова пригласила делегацию китайских бизнесменов на Новый год, чтобы обсудить создание инвестпроектов и сотрудничество в сфере образования. Об этом мэр сообщила в своем telegram-канале. «Провели очередную встречу в режиме ВКС с нашими китайскими партнерами из муниципального округа Юйлинь. Они планируют посетить наш город с ответным визитом. Планов много. Пригласили их на наш самый любимый и долгожданный праздник — Новый год. Будем рады показать и рассказать о наших традициях празднования», — написала мэр города. Ситникова отметила, что в ходе общения по ВКС китайским партнерам было предложено рассмотреть возможность реализации некоторых инвестпроектов в Кургане. В планах сотрудничества — проект в сфере образования и обмен делегациями школьников и педагогов, а также онлайн-уроки и языковые стажировки. Ранее URA.RU писало, что курганская делегация заключила новое соглашение с Китаем. В ходе очередной бизнес-миссий был подписан документ о сотрудничестве в области научно-технических инноваций провинции Шаньдун. Также сообщалось, что курганские предприниматели посетили предприятия Китая. Бизнес-поездка проходила с 23 по 26 октября.