29 октября 2023

Глава города Ситникова пригласила китайских бизнесменов на Новый год в Курган. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городская дума. Курган, ситникова елена
Мэр Елена Ситникова пригласила китайских бизнесменов на Новый год в Курган Фото:

Глава города Кургана Елена Ситникова пригласила делегацию китайских бизнесменов на Новый год, чтобы обсудить создание инвестпроектов и сотрудничество в сфере образования. Об этом мэр сообщила в своем telegram-канале.

«Провели очередную встречу в режиме ВКС с нашими китайскими партнерами из муниципального округа Юйлинь. Они планируют посетить наш город с ответным визитом. Планов много. Пригласили их на наш самый любимый и долгожданный праздник — Новый год. Будем рады показать и рассказать о наших традициях празднования», — написала мэр города.

Ситникова отметила, что в ходе общения по ВКС китайским партнерам было предложено рассмотреть возможность реализации некоторых инвестпроектов в Кургане. В планах сотрудничества — проект в сфере образования и обмен делегациями школьников и педагогов, а также онлайн-уроки и языковые стажировки.

Ранее URA.RU писало, что курганская делегация заключила новое соглашение с Китаем. В ходе очередной бизнес-миссий был подписан документ о сотрудничестве в области научно-технических инноваций провинции Шаньдун. Также сообщалось, что курганские предприниматели посетили предприятия Китая. Бизнес-поездка проходила с 23 по 26 октября.

Мэр Кургана провела встречу с китайскими партнерами в режиме ВКС и пригласила их на Новый год
Мэр Кургана провела встречу с китайскими партнерами в режиме ВКС и пригласила их на Новый год
Фото:

В общении по ВКС принял участие президент Торгово-промышленной палаты Курганской области Илья Назаренко
В общении по ВКС принял участие президент Торгово-промышленной палаты Курганской области Илья Назаренко
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава города Кургана Елена Ситникова пригласила делегацию китайских бизнесменов на Новый год, чтобы обсудить создание инвестпроектов и сотрудничество в сфере образования. Об этом мэр сообщила в своем telegram-канале. «Провели очередную встречу в режиме ВКС с нашими китайскими партнерами из муниципального округа Юйлинь. Они планируют посетить наш город с ответным визитом. Планов много. Пригласили их на наш самый любимый и долгожданный праздник — Новый год. Будем рады показать и рассказать о наших традициях празднования», — написала мэр города. Ситникова отметила, что в ходе общения по ВКС китайским партнерам было предложено рассмотреть возможность реализации некоторых инвестпроектов в Кургане. В планах сотрудничества — проект в сфере образования и обмен делегациями школьников и педагогов, а также онлайн-уроки и языковые стажировки. Ранее URA.RU писало, что курганская делегация заключила новое соглашение с Китаем. В ходе очередной бизнес-миссий был подписан документ о сотрудничестве в области научно-технических инноваций провинции Шаньдун. Также сообщалось, что курганские предприниматели посетили предприятия Китая. Бизнес-поездка проходила с 23 по 26 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...