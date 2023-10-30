Патриарх Кирилл в ситуации в Махачкале увидел попытку рассорить мусульман и иудеев

Патриарх Кирилл: для нападавших на людей в Махачкале нет моральных оправданий
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Патриарх Кирилл. Тюмень, патриарх кирилл, патриарх, гундяев кирилл
По словам Патриарха Кирилла, прибывшие в Дагестан не несут ответственности за ситуацию на Ближнем Востоке Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

В беспорядках в аэропорту Махачкалы Патриарх Московский и всея Руси Кирилл увидел попытку рассорить российских иудеев и мусульман. Такое заявление он опубликовал на официальном сайте Московского Патриархата.

«Нет моральных оправданий тем, кто планировал нападение на невинных людей. <…> Они [прибывшие в Дагестан] не несут и не могут нести никакой ответственности за происходящее на Ближнем Востоке. <…> Не сомневаюсь, что в провоцировании данного инцидента приняли участие силы, не гнушающиеся ничем, чтобы вызвать нестроения в нашей стране», — заявляет Патриарх. Он также выражает поддержку и призывает прислушаться к словам исламских лидеров, призвавшим остановить беспорядки.

В Республике Дагестан 29 октября жители устроили беспорядки в аэропорту Махачкалы. Так они встретили рейс, прилетевший от Израиля. Протестующие также нападали на силовиков. В результате погибло более 20 человек. Минздрав Дагестана сообщил о пяти пострадавших, которые до сих пор остаются в больницах. Двое из них находятся в тяжелом состоянии из-за черепно-мозговых травм.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В беспорядках в аэропорту Махачкалы Патриарх Московский и всея Руси Кирилл увидел попытку рассорить российских иудеев и мусульман. Такое заявление он опубликовал на официальном сайте Московского Патриархата. «Нет моральных оправданий тем, кто планировал нападение на невинных людей. <…> Они [прибывшие в Дагестан] не несут и не могут нести никакой ответственности за происходящее на Ближнем Востоке. <…> Не сомневаюсь, что в провоцировании данного инцидента приняли участие силы, не гнушающиеся ничем, чтобы вызвать нестроения в нашей стране», — заявляет Патриарх. Он также выражает поддержку и призывает прислушаться к словам исламских лидеров, призвавшим остановить беспорядки. В Республике Дагестан 29 октября жители устроили беспорядки в аэропорту Махачкалы. Так они встретили рейс, прилетевший от Израиля. Протестующие также нападали на силовиков. В результате погибло более 20 человек. Минздрав Дагестана сообщил о пяти пострадавших, которые до сих пор остаются в больницах. Двое из них находятся в тяжелом состоянии из-за черепно-мозговых травм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...