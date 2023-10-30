Патриарх Кирилл в ситуации в Махачкале увидел попытку рассорить мусульман и иудеев

Патриарх Кирилл: для нападавших на людей в Махачкале нет моральных оправданий

30 октября 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

По словам Патриарха Кирилла, прибывшие в Дагестан не несут ответственности за ситуацию на Ближнем Востоке Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы В беспорядках в аэропорту Махачкалы Патриарх Московский и всея Руси Кирилл увидел попытку рассорить российских иудеев и мусульман. Такое заявление он опубликовал на официальном сайте Московского Патриархата. «Нет моральных оправданий тем, кто планировал нападение на невинных людей. <…> Они [прибывшие в Дагестан] не несут и не могут нести никакой ответственности за происходящее на Ближнем Востоке. <…> Не сомневаюсь, что в провоцировании данного инцидента приняли участие силы, не гнушающиеся ничем, чтобы вызвать нестроения в нашей стране», — заявляет Патриарх . Он также выражает поддержку и призывает прислушаться к словам исламских лидеров, призвавшим остановить беспорядки. В Республике Дагестан 29 октября жители устроили беспорядки в аэропорту Махачкалы. Так они встретили рейс, прилетевший от Израиля. Протестующие также нападали на силовиков. В результате погибло более 20 человек. Минздрав Дагестана сообщил о пяти пострадавших, которые до сих пор остаются в больницах. Двое из них находятся в тяжелом состоянии из-за черепно-мозговых травм.

В беспорядках в аэропорту Махачкалы Патриарх Московский и всея Руси Кирилл увидел попытку рассорить российских иудеев и мусульман. Такое заявление он опубликовал на официальном сайте Московского Патриархата. «Нет моральных оправданий тем, кто планировал нападение на невинных людей. <…> Они [прибывшие в Дагестан] не несут и не могут нести никакой ответственности за происходящее на Ближнем Востоке. <…> Не сомневаюсь, что в провоцировании данного инцидента приняли участие силы, не гнушающиеся ничем, чтобы вызвать нестроения в нашей стране», — заявляет Патриарх. Он также выражает поддержку и призывает прислушаться к словам исламских лидеров, призвавшим остановить беспорядки. В Республике Дагестан 29 октября жители устроили беспорядки в аэропорту Махачкалы. Так они встретили рейс, прилетевший от Израиля. Протестующие также нападали на силовиков. В результате погибло более 20 человек. Минздрав Дагестана сообщил о пяти пострадавших, которые до сих пор остаются в больницах. Двое из них находятся в тяжелом состоянии из-за черепно-мозговых травм.