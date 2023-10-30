Депутат ГД Хамзаев заявил о необходимости запретить VPN и Instagram* в РФ

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По словам Хамзаева, нужно отключить VPN из-за ситуации в Махачкале Фото:
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Протесты в аэропорту Махачкалы

В России нужно остановить работу Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), а также отключить VPN в связи с ситуацией в Махачкале. Об этом заявил депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев.

«Необходимо отключить возможность использования VPN и полностью ограничить работу Instagram в России из-за массового наплыва проукраинских ботов», — передают РИА Новости слова Хамзаева. Такое заявление она сделала в связи с ситуацией, которая произошла 29 октября в аэропорту Махачкалы.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Махачкалы жители Республики Дагестан устроили беспорядки из-за прилета рейса из Израиля. В результате пострадало свыше 20 человек, в число которых входят и силовики, прибывшие в аэропорт. Два человека находятся в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин внимательно следит за ситуацией. По словам Пескова, данные события произошли из-за вмешательства извне.

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В России нужно остановить работу Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), а также отключить VPN в связи с ситуацией в Махачкале. Об этом заявил депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев. «Необходимо отключить возможность использования VPN и полностью ограничить работу Instagram в России из-за массового наплыва проукраинских ботов», — передают РИА Новости слова Хамзаева. Такое заявление она сделала в связи с ситуацией, которая произошла 29 октября в аэропорту Махачкалы. Ранее сообщалось, что в аэропорту Махачкалы жители Республики Дагестан устроили беспорядки из-за прилета рейса из Израиля. В результате пострадало свыше 20 человек, в число которых входят и силовики, прибывшие в аэропорт. Два человека находятся в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин внимательно следит за ситуацией. По словам Пескова, данные события произошли из-за вмешательства извне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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