Депутат ГД Хамзаев заявил о необходимости запретить VPN и Instagram* в РФ

30 октября 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

По словам Хамзаева, нужно отключить VPN из-за ситуации в Махачкале Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы В России нужно остановить работу Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), а также отключить VPN в связи с ситуацией в Махачкале. Об этом заявил депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев. «Необходимо отключить возможность использования VPN и полностью ограничить работу Instagram в России из-за массового наплыва проукраинских ботов», — передают РИА Новости слова Хамзаева. Такое заявление она сделала в связи с ситуацией, которая произошла 29 октября в аэропорту Махачкалы. Ранее сообщалось, что в аэропорту Махачкалы жители Республики Дагестан устроили беспорядки из-за прилета рейса из Израиля. В результате пострадало свыше 20 человек, в число которых входят и силовики, прибывшие в аэропорт. Два человека находятся в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин внимательно следит за ситуацией. По словам Пескова, данные события произошли из-за вмешательства извне.

В России нужно остановить работу Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), а также отключить VPN в связи с ситуацией в Махачкале. Об этом заявил депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев. «Необходимо отключить возможность использования VPN и полностью ограничить работу Instagram в России из-за массового наплыва проукраинских ботов», — передают РИА Новости слова Хамзаева. Такое заявление она сделала в связи с ситуацией, которая произошла 29 октября в аэропорту Махачкалы. Ранее сообщалось, что в аэропорту Махачкалы жители Республики Дагестан устроили беспорядки из-за прилета рейса из Израиля. В результате пострадало свыше 20 человек, в число которых входят и силовики, прибывшие в аэропорт. Два человека находятся в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин внимательно следит за ситуацией. По словам Пескова, данные события произошли из-за вмешательства извне.