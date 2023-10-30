В Крыму продали квартиру Зеленского

Квартира президента Украины Владимира Зеленского в Крыму продана на аукционе за 44,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений региона.
«Национализированная квартира семьи Зеленского в Крыму продана на аукционе за 44,3 млн руб», — передают РИА Новости информацию из минимущества региона. Территориально заявка на выкуп подавалась из Москвы 23 октября.
Ранее квартиру жены президента Украины Елены Зеленской в Ялте выставили на аукцион за 24,6 миллиона рублей. Шаг аукциона определили в 1,23 млн рублей. Об этом известно из данных системы ГИС «Торги». Площадь квартиры составляет 119,5 квадратных метров.
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