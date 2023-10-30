В Крыму продали квартиру Зеленского

Минимущества: квартира Зеленского продана на аукционе за 44,3 млн рублей
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Квартира Зеленского продана за 44,3 миллиона рублей Фото:

Квартира президента Украины Владимира Зеленского в Крыму продана на аукционе за 44,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений региона.

«Национализированная квартира семьи Зеленского в Крыму продана на аукционе за 44,3 млн руб», — передают РИА Новости информацию из минимущества региона. Территориально заявка на выкуп подавалась из Москвы 23 октября.

Ранее квартиру жены президента Украины Елены Зеленской в Ялте выставили на аукцион за 24,6 миллиона рублей. Шаг аукциона определили в 1,23 млн рублей. Об этом известно из данных системы ГИС «Торги». Площадь квартиры составляет 119,5 квадратных метров.

https://tvzvezda.ru/?ysclid=locv8ftx6x493223624

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Квартира президента Украины Владимира Зеленского в Крыму продана на аукционе за 44,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений региона. «Национализированная квартира семьи Зеленского в Крыму продана на аукционе за 44,3 млн руб», — передают РИА Новости информацию из минимущества региона. Территориально заявка на выкуп подавалась из Москвы 23 октября. Ранее квартиру жены президента Украины Елены Зеленской в Ялте выставили на аукцион за 24,6 миллиона рублей. Шаг аукциона определили в 1,23 млн рублей. Об этом известно из данных системы ГИС «Торги». Площадь квартиры составляет 119,5 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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