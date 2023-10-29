На тюменском кладбище, где насмерть замерз мужчина, найден еще один труп

На Завальном кладбище Тобольска (Тюменская область) утром 30 октября был обнаружен труп женщины. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Днем ранее там же скончался мужчина, который уснул на лавке и замерз насмерть.
«На Завальном кладбище скончалась женщина. По предварительным данным, она умерла от обморожения после употребления алкоголя», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
В пресс-службе областного департамента здравоохранения агентству подтвердили информацию о гибели человека. «30 октября в 7:00 поступил вызов, прибытие бригады скорой помощи в 7.20. Медики констатировали смерть пациента», — сообщили URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
Ранее агентство писало о том, что вечером 29 октября на Завальном кладбище Тобольска скончался мужчина. По предварительным данным, он также умер в результате обморожения.
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