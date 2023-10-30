Челябинский губернатор Текслер проведет инспекцию двух муниципалитетов

30 октября 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер проверит два проблемных муниципалитета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер запланировал на текущей неделе посетить два муниципалитета — Златоуст и Чебаркульский район. Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале. «На этой неделе у меня в планах две рабочие поездки в муниципалитеты области — в Златоуст и Чебаркульский район. В этих территориях, как и других, бываю регулярно, проблематику понимаю, но важны ваши сообщения и предложения», — сообщил Текслер. Губернатор задал вопрос жителям региона, на что нужно обратить особое внимание. Ранее URA.RU сообщало о ситуации в сфере здравоохранения Златоуста, где из городской больницы уволились хирурги. Медики продолжают обращать внимание на недочеты в организации их работы. Кроме того, директор единой теплоснабжающей организации «Теплоэнергетик» Михаил Попов заявил прокурору города Рустему Акманову о неготовности теплосетей Златоуста к зиме и вероятности аварий. В Чебаркуле жители военного городка пожаловались в СКР об отсутствии отопления и горячей воды. По данному факту проводится проверка, доклад будет предоставлен главе ведомства Александру Бастрыкину.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер запланировал на текущей неделе посетить два муниципалитета — Златоуст и Чебаркульский район. Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале. «На этой неделе у меня в планах две рабочие поездки в муниципалитеты области — в Златоуст и Чебаркульский район. В этих территориях, как и других, бываю регулярно, проблематику понимаю, но важны ваши сообщения и предложения», — сообщил Текслер. Губернатор задал вопрос жителям региона, на что нужно обратить особое внимание. Ранее URA.RU сообщало о ситуации в сфере здравоохранения Златоуста, где из городской больницы уволились хирурги. Медики продолжают обращать внимание на недочеты в организации их работы. Кроме того, директор единой теплоснабжающей организации «Теплоэнергетик» Михаил Попов заявил прокурору города Рустему Акманову о неготовности теплосетей Златоуста к зиме и вероятности аварий. В Чебаркуле жители военного городка пожаловались в СКР об отсутствии отопления и горячей воды. По данному факту проводится проверка, доклад будет предоставлен главе ведомства Александру Бастрыкину.