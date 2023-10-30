Челябинский губернатор Текслер проведет инспекцию двух муниципалитетов

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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в Челябинске. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер проверит два проблемных муниципалитета Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер запланировал на текущей неделе посетить два муниципалитета — Златоуст и Чебаркульский район. Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале.

«На этой неделе у меня в планах две рабочие поездки в муниципалитеты области — в Златоуст и Чебаркульский район. В этих территориях, как и других, бываю регулярно, проблематику понимаю, но важны ваши сообщения и предложения», — сообщил Текслер.

Губернатор задал вопрос жителям региона, на что нужно обратить особое внимание. Ранее URA.RU сообщало о ситуации в сфере здравоохранения Златоуста, где из городской больницы уволились хирурги. Медики продолжают обращать внимание на недочеты в организации их работы. Кроме того, директор единой теплоснабжающей организации «Теплоэнергетик» Михаил Попов заявил прокурору города Рустему Акманову о неготовности теплосетей Златоуста к зиме и вероятности аварий. В Чебаркуле жители военного городка пожаловались в СКР об отсутствии отопления и горячей воды. По данному факту проводится проверка, доклад будет предоставлен главе ведомства Александру Бастрыкину.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер запланировал на текущей неделе посетить два муниципалитета — Златоуст и Чебаркульский район. Об этом глава региона заявил в своем telegram-канале. «На этой неделе у меня в планах две рабочие поездки в муниципалитеты области — в Златоуст и Чебаркульский район. В этих территориях, как и других, бываю регулярно, проблематику понимаю, но важны ваши сообщения и предложения», — сообщил Текслер. Губернатор задал вопрос жителям региона, на что нужно обратить особое внимание. Ранее URA.RU сообщало о ситуации в сфере здравоохранения Златоуста, где из городской больницы уволились хирурги. Медики продолжают обращать внимание на недочеты в организации их работы. Кроме того, директор единой теплоснабжающей организации «Теплоэнергетик» Михаил Попов заявил прокурору города Рустему Акманову о неготовности теплосетей Златоуста к зиме и вероятности аварий. В Чебаркуле жители военного городка пожаловались в СКР об отсутствии отопления и горячей воды. По данному факту проводится проверка, доклад будет предоставлен главе ведомства Александру Бастрыкину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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