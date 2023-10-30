Политолог Макаренко: США разрываются между трех «горячих точек»

30 октября 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Макаренко задался вопросом, смогут ли США потянуть траты на три направления одновременно Фото: Army Sgt. Joshua Oh / U.S. Department of Defense На данный момент Соединенные Штаты разрываются между тремя направлениями — Украина, Израиль и необходимость обеспечения союзников вооружением. Об этом сообщил политолог Олег Макаренко. «К противостоянию на одном театре военных действий, на Украине, добавился второй — Израиль. А есть еще и третий, условно говоря, театр военных действий — необходимость обеспечивать вооружением и боеприпасами союзников на случай их вовлечения в тот или иной конфликт. Эти три разных направления зависят от состояния экономики США», — объяснил Макаренко в эфире радио Спутник. Политолог задается вопросом, потянут ли Соединенные Штаты такое количество «горячих точек». По его словам, в данной ситуации для Америки снижается значимость спецоперации на Украине. Ранее сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол призывал Соединенные Штаты не разбрасываться деньгами на помощь другим странам. По словам республиканца, подобное угрожает «существованию валюты и самих США».

На данный момент Соединенные Штаты разрываются между тремя направлениями — Украина, Израиль и необходимость обеспечения союзников вооружением. Об этом сообщил политолог Олег Макаренко. «К противостоянию на одном театре военных действий, на Украине, добавился второй — Израиль. А есть еще и третий, условно говоря, театр военных действий — необходимость обеспечивать вооружением и боеприпасами союзников на случай их вовлечения в тот или иной конфликт. Эти три разных направления зависят от состояния экономики США», — объяснил Макаренко в эфире радио Спутник. Политолог задается вопросом, потянут ли Соединенные Штаты такое количество «горячих точек». По его словам, в данной ситуации для Америки снижается значимость спецоперации на Украине. Ранее сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол призывал Соединенные Штаты не разбрасываться деньгами на помощь другим странам. По словам республиканца, подобное угрожает «существованию валюты и самих США».