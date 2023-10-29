Американский сенатор призвал власти США не разбрасываться деньгами

Сенатор Пол: трата миллиардов на помощь другим странам грозит США гибелью

29 октября 2023 в 22:39 Размер текста - 17 +

Помощь другим странам грозит исчезновению доллара и США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Трата миллиардов долларов на помощь нескольким странам угрожает «существованию валюты и самих США». Об этом заявил республиканец, сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. «Люди забывают, что нам самим нужно занимать или печатать деньги, потому что у нас их нет. Я бы сказал, что США обанкротится, отправляя деньги по всей планете. Вероятно, это величайшая угроза нашей национальной безопасности — государственный долг. В прошлом году мы заняли триллион долларов, что является неконтролируемыми расходами, а потому под угрозой оказываются само существование нашей валюты, и, возможно, нашей страны», — заявил Пол в программе The Ingraham Angle. Его слова приводит телеканал Fox News . Госдолг США продолжает расти на фоне поставок вооружений и наемников другим странам. По данным на 2022 год, он вырос в 107 раз в сравнении с российским. Например, 1 октября госдолг подскочил на 275 миллиардов долларов.

Трата миллиардов долларов на помощь нескольким странам угрожает «существованию валюты и самих США». Об этом заявил республиканец, сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. «Люди забывают, что нам самим нужно занимать или печатать деньги, потому что у нас их нет. Я бы сказал, что США обанкротится, отправляя деньги по всей планете. Вероятно, это величайшая угроза нашей национальной безопасности — государственный долг. В прошлом году мы заняли триллион долларов, что является неконтролируемыми расходами, а потому под угрозой оказываются само существование нашей валюты, и, возможно, нашей страны», — заявил Пол в программе The Ingraham Angle. Его слова приводит телеканал Fox News. Госдолг США продолжает расти на фоне поставок вооружений и наемников другим странам. По данным на 2022 год, он вырос в 107 раз в сравнении с российским. Например, 1 октября госдолг подскочил на 275 миллиардов долларов.