Американский сенатор призвал власти США не разбрасываться деньгами

Сенатор Пол: трата миллиардов на помощь другим странам грозит США гибелью
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Клипарт. Екатеринбург, доллары, валюта, доллар
Помощь другим странам грозит исчезновению доллара и США Фото:

Трата миллиардов долларов на помощь нескольким странам угрожает «существованию валюты и самих США». Об этом заявил республиканец, сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.

«Люди забывают, что нам самим нужно занимать или печатать деньги, потому что у нас их нет. Я бы сказал, что США обанкротится, отправляя деньги по всей планете. Вероятно, это величайшая угроза нашей национальной безопасности — государственный долг. В прошлом году мы заняли триллион долларов, что является неконтролируемыми расходами, а потому под угрозой оказываются само существование нашей валюты, и, возможно, нашей страны», — заявил Пол в программе The Ingraham Angle. Его слова приводит телеканал Fox News.

Госдолг США продолжает расти на фоне поставок вооружений и наемников другим странам. По данным на 2022 год, он вырос в 107 раз в сравнении с российским. Например, 1 октября госдолг подскочил на 275 миллиардов долларов.

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Трата миллиардов долларов на помощь нескольким странам угрожает «существованию валюты и самих США». Об этом заявил республиканец, сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. «Люди забывают, что нам самим нужно занимать или печатать деньги, потому что у нас их нет. Я бы сказал, что США обанкротится, отправляя деньги по всей планете. Вероятно, это величайшая угроза нашей национальной безопасности — государственный долг. В прошлом году мы заняли триллион долларов, что является неконтролируемыми расходами, а потому под угрозой оказываются само существование нашей валюты, и, возможно, нашей страны», — заявил Пол в программе The Ingraham Angle. Его слова приводит телеканал Fox News. Госдолг США продолжает расти на фоне поставок вооружений и наемников другим странам. По данным на 2022 год, он вырос в 107 раз в сравнении с российским. Например, 1 октября госдолг подскочил на 275 миллиардов долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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