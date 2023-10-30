Зеленский затаил обиду на западных союзников

Time: Зеленский чувствует себя преданным союзниками с Запада

30 октября 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский считает, что Запад предал его, заявили источники Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя преданным союзниками с Запада. Об этом со ссылкой на источники, близкие к украинскому лидеру. «Больше всего Зеленский чувствует себя преданным своими западными союзниками. Они оставили его без средств для победы в конфликте [с РФ], а только для того, чтобы выжить в ней», — передает слова источников издание Time. В материале подчеркнули, что некоторые страны уже привыкли к конфликту на Украине. При этом как только в США или Европе устают от военных действий, украинский кризис для них превращается «в шоу», передает издание слова самого Зеленского. Ранее в СМИ писали, что поддержка Украины Западом рискует значительно сократиться, так как страны переключат внимание на помощь Израилю в конфликте с Палестиной, передает RT. Кроме того, глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что Киеву все труднее получать поддержку от западных союзников. По его словам, страна чувствует все большую усталость от конфликта, пишет MK.RU .

Президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя преданным союзниками с Запада. Об этом со ссылкой на источники, близкие к украинскому лидеру. «Больше всего Зеленский чувствует себя преданным своими западными союзниками. Они оставили его без средств для победы в конфликте [с РФ], а только для того, чтобы выжить в ней», — передает слова источников издание Time. В материале подчеркнули, что некоторые страны уже привыкли к конфликту на Украине. При этом как только в США или Европе устают от военных действий, украинский кризис для них превращается «в шоу», передает издание слова самого Зеленского. Ранее в СМИ писали, что поддержка Украины Западом рискует значительно сократиться, так как страны переключат внимание на помощь Израилю в конфликте с Палестиной, передает RT. Кроме того, глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что Киеву все труднее получать поддержку от западных союзников. По его словам, страна чувствует все большую усталость от конфликта, пишет MK.RU.