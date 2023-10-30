Зеленский затаил обиду на западных союзников

Президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя преданным союзниками с Запада. Об этом со ссылкой на источники, близкие к украинскому лидеру.
«Больше всего Зеленский чувствует себя преданным своими западными союзниками. Они оставили его без средств для победы в конфликте [с РФ], а только для того, чтобы выжить в ней», —
В материале подчеркнули, что некоторые страны уже привыкли к конфликту на Украине. При этом как только в США или Европе устают от военных действий, украинский кризис для них превращается «в шоу», передает издание слова самого Зеленского.
Ранее в СМИ писали, что поддержка Украины Западом рискует значительно сократиться, так как страны переключат внимание на помощь Израилю в конфликте с Палестиной, передает RT. Кроме того, глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что Киеву все труднее получать поддержку от западных союзников. По его словам, страна чувствует все большую усталость от конфликта, пишет
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