В Перми ищут место для установки картины из Книги рекордов России

В Перми ищут место для установки картины из «Книги рекордов России»

30 октября 2023 в 19:32 Размер текста - 17 +

Картина не везде подойдет по размерам Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми ищут здание, куда можно разместить картину, вошедшую в Книгу рекордов России. Рисунок был сделан к 300-летию города, а в его создании участвовало более 200 горожан. «Мы находимся в поиске здания, на котором можно установить рисунок. Его размер 6,3 метров в высоту и 18 метров в длину. Картину можно установить на саморезы к стене здания или на металлическую раму при помощи шнуровки», — рассказала художница Виктория Котлярова корреспонденту агентства. Она добавила, что хочет разместить картину безвозмездно, но расходы по установке просит взять владельца здания на себя. Ранее рисунок украшал фасад клиники «Лайт», но время размещения на этом месте закончилось. Затем художница вела переговоры об установке картины на стене одного из пермских дворцов культуры. Там она не подошла по габаритам, и размещение не состоялось.

В Перми ищут здание, куда можно разместить картину, вошедшую в Книгу рекордов России. Рисунок был сделан к 300-летию города, а в его создании участвовало более 200 горожан. «Мы находимся в поиске здания, на котором можно установить рисунок. Его размер 6,3 метров в высоту и 18 метров в длину. Картину можно установить на саморезы к стене здания или на металлическую раму при помощи шнуровки», — рассказала художница Виктория Котлярова корреспонденту агентства. Она добавила, что хочет разместить картину безвозмездно, но расходы по установке просит взять владельца здания на себя. Ранее рисунок украшал фасад клиники «Лайт», но время размещения на этом месте закончилось. Затем художница вела переговоры об установке картины на стене одного из пермских дворцов культуры. Там она не подошла по габаритам, и размещение не состоялось.