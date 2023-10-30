Тюменцам ужесточили условия получения жилищных кредитов

В Тюменской области суммы одобренных жилищных кредитов были уменьшены, а требования к первоначальному взносу стали более жесткими из-за повышения процентной ставки Банка России (ЦБ). Об этом рассказал старший преподаватель Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Кырлан Марчел.
«Тюменская область — регионы с динамичной экономикой. Граждане могут столкнуться с ограничениями в получении жилищного кредита. При долгосрочном сохранении ключевой ставки Центробанком и снижении спроса, возможно незначительное понижение стоимости квадратного метра застройщиками», — передают слова эксперта журналисты РБК Тюмень. Они дополнили, что суммы одобренных кредитов уменьшили. При этом требования к первоначальному взносу ужесточили.
Ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 15%. В связи с этим сообщили, что в России в этом году цены вырастут до 7,5%. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение процентов ставки будет возможно только тогда, когда сократиться инфляция в стране.
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