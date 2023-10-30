Тюменцам ужесточили условия получения жилищных кредитов

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Клипарт Деньги. Тюмень
После роста ключевой ставки появились ограничения на получение ипотечных кредитов Фото:

В Тюменской области суммы одобренных жилищных кредитов были уменьшены, а требования к первоначальному взносу стали более жесткими из-за повышения процентной ставки Банка России (ЦБ). Об этом рассказал старший преподаватель Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Кырлан Марчел.

«Тюменская область — регионы с динамичной экономикой. Граждане могут столкнуться с ограничениями в получении жилищного кредита. При долгосрочном сохранении ключевой ставки Центробанком и снижении спроса, возможно незначительное понижение стоимости квадратного метра застройщиками», — передают слова эксперта журналисты РБК Тюмень. Они дополнили, что суммы одобренных кредитов уменьшили. При этом требования к первоначальному взносу ужесточили.

Ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 15%. В связи с этим сообщили, что в России в этом году цены вырастут до 7,5%. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение процентов ставки будет возможно только тогда, когда сократиться инфляция в стране.

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В Тюменской области суммы одобренных жилищных кредитов были уменьшены, а требования к первоначальному взносу стали более жесткими из-за повышения процентной ставки Банка России (ЦБ). Об этом рассказал старший преподаватель Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Кырлан Марчел. «Тюменская область — регионы с динамичной экономикой. Граждане могут столкнуться с ограничениями в получении жилищного кредита. При долгосрочном сохранении ключевой ставки Центробанком и снижении спроса, возможно незначительное понижение стоимости квадратного метра застройщиками», — передают слова эксперта журналисты РБК Тюмень. Они дополнили, что суммы одобренных кредитов уменьшили. При этом требования к первоначальному взносу ужесточили. Ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 15%. В связи с этим сообщили, что в России в этом году цены вырастут до 7,5%. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение процентов ставки будет возможно только тогда, когда сократиться инфляция в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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