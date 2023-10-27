Набиуллина предупредила о росте цен: главное с пресс-конференции после повышения ключевой ставки

Банк России повысил ключевую ставку до 15%

27 октября 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

Планируется очередное повышение ключевой ставки в 2023 году, подчеркнула Эльвира Набиуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центробанк намерен снизить проценты по ключевой ставке только в случае сокращения инфляции в стране. URA.RU раскрывает основные заявления председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной после повышения ЦБ ключевой ставки до 15%. В 2023 году возможно еще одно повышение ключевой ставки. Это может произойти на следующем заседании ЦБ. Ее уменьшение возможно только при устойчивом снижении инфляции в России, но не раньше следующего года.

В связи с соответствующим повышением в этом году цены в стране вырастут до 7,5%. В следующем году планируется рост на 4,5%.

Россияне стали возвращать в банки ранее снятую наличность на фоне повышения ставок по вкладам. После повышения ключевой ставки продолжает расти ипотека.

Прибыль российских компаний близка к рекордным показателям 2021 года. Тогда их выручка составляла 655 триллионов рублей.

Лицевая сторона тысячерублевой купюры останется без изменений, но планируется доработка оборотной. Центробанк обещал обновить дизайн купюры после жалоб РПЦ на отсутствие православного креста в изображении церкви.

Центробанк намерен снизить проценты по ключевой ставке только в случае сокращения инфляции в стране. URA.RU раскрывает основные заявления председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной после повышения ЦБ ключевой ставки до 15%.