Набиуллина предупредила о росте цен: главное с пресс-конференции после повышения ключевой ставки

Планируется очередное повышение ключевой ставки в 2023 году, подчеркнула Эльвира Набиуллина
Центробанк намерен снизить проценты по ключевой ставке только в случае сокращения инфляции в стране. URA.RU раскрывает основные заявления председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной после повышения ЦБ ключевой ставки до 15%.
- В 2023 году возможно еще одно повышение ключевой ставки. Это может произойти на следующем заседании ЦБ. Ее уменьшение возможно только при устойчивом снижении инфляции в России, но не раньше следующего года.
- В связи с соответствующим повышением в этом году цены в стране вырастут до 7,5%. В следующем году планируется рост на 4,5%.
- Россияне стали возвращать в банки ранее снятую наличность на фоне повышения ставок по вкладам. После повышения ключевой ставки продолжает расти ипотека.
- Прибыль российских компаний близка к рекордным показателям 2021 года. Тогда их выручка составляла 655 триллионов рублей.
- Лицевая сторона тысячерублевой купюры останется без изменений, но планируется доработка оборотной. Центробанк обещал обновить дизайн купюры после жалоб РПЦ на отсутствие православного креста в изображении церкви.
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