27 октября 2023

Набиуллина предупредила о росте цен: главное с пресс-конференции после повышения ключевой ставки

Банк России повысил ключевую ставку до 15%
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Планируется очередное повышение ключевой ставки в 2023 году, подчеркнула Эльвира Набиуллина Фото:

Центробанк намерен снизить проценты по ключевой ставке только в случае сокращения инфляции в стране. URA.RU раскрывает основные заявления председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной после повышения ЦБ ключевой ставки до 15%.

  • В 2023 году возможно еще одно повышение ключевой ставки. Это может произойти на следующем заседании ЦБ. Ее уменьшение возможно только при устойчивом снижении инфляции в России, но не раньше следующего года.
  • В связи с соответствующим повышением в этом году цены в стране вырастут до 7,5%. В следующем году планируется рост на 4,5%.
  • Россияне стали возвращать в банки ранее снятую наличность на фоне повышения ставок по вкладам. После повышения ключевой ставки продолжает расти ипотека.
  • Прибыль российских компаний близка к рекордным показателям 2021 года. Тогда их выручка составляла 655 триллионов рублей.
  • Лицевая сторона тысячерублевой купюры останется без изменений, но планируется доработка оборотной. Центробанк обещал обновить дизайн купюры после жалоб РПЦ на отсутствие православного креста в изображении церкви.

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Центробанк намерен снизить проценты по ключевой ставке только в случае сокращения инфляции в стране. URA.RU раскрывает основные заявления председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной после повышения ЦБ ключевой ставки до 15%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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