Дорожники Челябинска намерены всю ночь убирать снег с улиц города. Видео

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Уборка снега во дворах. Тюмень, уборка снега, трактор
30 октября из Челябинска на полигон было вывезено более 540 кубометров снега Фото:

В Челябинске дорожники будут убирать снег с улиц города в ночь с понедельника 30 октября на вторник 31 октября. На дороги вышло 149 единиц техники, сообщает пресс-служба городского администрации в своем telegram-канале.

«Уборка улиц Челябинска продолжается. Предстоящей ночью в работах будет задействовано 149 единиц техники и 171 рабочий», — уточнили в пресс-службе.

Опасные участки дороги, такие как спуски, подъемы, перекрестки, при необходимости обработают противогололедными материалами. Продолжится работа по вывозу снега с улиц Челябинска. 30 октября днем на полигон было вывезено более 540 кубометров снега.

В ночь на понедельник 30 октября дорожные службы Челябинска также занимались уборкой снега. В этой работе было задействовано 139 единиц техники и 166 рабочих. Накануне за сутки из города вывезли 1 293 кубометров снега.

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В Челябинске дорожники будут убирать снег с улиц города в ночь с понедельника 30 октября на вторник 31 октября. На дороги вышло 149 единиц техники, сообщает пресс-служба городского администрации в своем telegram-канале. «Уборка улиц Челябинска продолжается. Предстоящей ночью в работах будет задействовано 149 единиц техники и 171 рабочий», — уточнили в пресс-службе. Опасные участки дороги, такие как спуски, подъемы, перекрестки, при необходимости обработают противогололедными материалами. Продолжится работа по вывозу снега с улиц Челябинска. 30 октября днем на полигон было вывезено более 540 кубометров снега. В ночь на понедельник 30 октября дорожные службы Челябинска также занимались уборкой снега. В этой работе было задействовано 139 единиц техники и 166 рабочих. Накануне за сутки из города вывезли 1 293 кубометров снега.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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