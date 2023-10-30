Дорожники Челябинска намерены всю ночь убирать снег с улиц города. Видео

30 октября 2023 в 22:53 Размер текста - 17 +

30 октября из Челябинска на полигон было вывезено более 540 кубометров снега Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске дорожники будут убирать снег с улиц города в ночь с понедельника 30 октября на вторник 31 октября. На дороги вышло 149 единиц техники, сообщает пресс-служба городского администрации в своем telegram-канале. «Уборка улиц Челябинска продолжается. Предстоящей ночью в работах будет задействовано 149 единиц техники и 171 рабочий», — уточнили в пресс-службе. Опасные участки дороги, такие как спуски, подъемы, перекрестки, при необходимости обработают противогололедными материалами. Продолжится работа по вывозу снега с улиц Челябинска. 30 октября днем на полигон было вывезено более 540 кубометров снега. В ночь на понедельник 30 октября дорожные службы Челябинска также занимались уборкой снега. В этой работе было задействовано 139 единиц техники и 166 рабочих. Накануне за сутки из города вывезли 1 293 кубометров снега.

В Челябинске дорожники будут убирать снег с улиц города в ночь с понедельника 30 октября на вторник 31 октября. На дороги вышло 149 единиц техники, сообщает пресс-служба городского администрации в своем telegram-канале. «Уборка улиц Челябинска продолжается. Предстоящей ночью в работах будет задействовано 149 единиц техники и 171 рабочий», — уточнили в пресс-службе. Опасные участки дороги, такие как спуски, подъемы, перекрестки, при необходимости обработают противогололедными материалами. Продолжится работа по вывозу снега с улиц Челябинска. 30 октября днем на полигон было вывезено более 540 кубометров снега. В ночь на понедельник 30 октября дорожные службы Челябинска также занимались уборкой снега. В этой работе было задействовано 139 единиц техники и 166 рабочих. Накануне за сутки из города вывезли 1 293 кубометров снега.