Дорожная техника будет работать в Челябинске всю ночь. Видео

29 октября 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

Уборка улиц Челябинска продолжится в ночное время Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске уборка снега с улиц продолжится в ночь на понедельник 30 октября. На дороги вышло 139 единиц техники, сообщает пресс-служба городской администрации в своем telegram-канале. «Уборка Челябинска продолжится в ночное время. Предстоящей ночью (на понедельник 30 октября — прим. URA.RU) в работах будет задействовано 139 единиц техники и 166 рабочих», — уточнили в пресс-службе мэрии. Опасные участки, в том числе спуски, подъемы, перекрестки, по необходимости обработают противогололедными материалами. За сутки с улиц Челябинска вывезено 1 293 куб.метров снега. Ночью работа продолжится. Ранее в Челябинской области призвали готовиться к природным катаклизмам. 29 октября на регион обрушились сильные осадки в виде снега. Неблагоприятные погодные условия в виде снега прогнозируются и 30 октября, рассказали в челябинском Гидрометеоцентре. Из-за снегопада и сильного ветра 29 октября в 21:00 в Челябинской области вновь ограничили движение по трассе М-5 «Урал» от развязки на Чебаркуль до республики Башкортостан. Дорожные службы переведены на усиленный режим работы.

В Челябинске уборка снега с улиц продолжится в ночь на понедельник 30 октября. На дороги вышло 139 единиц техники, сообщает пресс-служба городской администрации в своем telegram-канале. «Уборка Челябинска продолжится в ночное время. Предстоящей ночью (на понедельник 30 октября — прим. URA.RU) в работах будет задействовано 139 единиц техники и 166 рабочих», — уточнили в пресс-службе мэрии. Опасные участки, в том числе спуски, подъемы, перекрестки, по необходимости обработают противогололедными материалами. За сутки с улиц Челябинска вывезено 1 293 куб.метров снега. Ночью работа продолжится. Ранее в Челябинской области призвали готовиться к природным катаклизмам. 29 октября на регион обрушились сильные осадки в виде снега. Неблагоприятные погодные условия в виде снега прогнозируются и 30 октября, рассказали в челябинском Гидрометеоцентре. Из-за снегопада и сильного ветра 29 октября в 21:00 в Челябинской области вновь ограничили движение по трассе М-5 «Урал» от развязки на Чебаркуль до республики Башкортостан. Дорожные службы переведены на усиленный режим работы.