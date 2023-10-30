Израильский министр Дермер призвал поддерживать нормальные отношения с РФ

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Флаги иностранных государств. Челябинск, израиль, флаг, флаг израиля
Власти Израиля заинтересованы в нормальных отношениях с Россией Фото:

В политических кругах Израиля есть заинтересованность в поддержке нормальных отношений с Россией. Об этом рассказал министр стратегического планирования Рон Дермер.

«У нас были сложные отношения с Россией в течение последних нескольких лет. Думаю, лучшее, что можно сделать, это гарантировать продолжение поддержания нормальных отношений с РФ», — передает ТАСС слова Дермера, сказанные министром на пресс-конференции.

По мнению Дермера, в правительстве Израиля существует обеспокоенность из-за сближения России и Ирана. Он добавил, что власти следят за российскими поставками в Иран.

Ранее власти Израиля раскритиковали действия России за контакты и взаимодействие с Палестиной. Так, МИД Израиля осудил Москву за прием лидеров движения ХАМАС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у России последовательная позиция по конфликту. Он добавил, что РФ осуждает все проявления терроризма, а также соболезнует родственникам и близким погибших, передает RT.

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В политических кругах Израиля есть заинтересованность в поддержке нормальных отношений с Россией. Об этом рассказал министр стратегического планирования Рон Дермер. «У нас были сложные отношения с Россией в течение последних нескольких лет. Думаю, лучшее, что можно сделать, это гарантировать продолжение поддержания нормальных отношений с РФ», — передает ТАСС слова Дермера, сказанные министром на пресс-конференции. По мнению Дермера, в правительстве Израиля существует обеспокоенность из-за сближения России и Ирана. Он добавил, что власти следят за российскими поставками в Иран. Ранее власти Израиля раскритиковали действия России за контакты и взаимодействие с Палестиной. Так, МИД Израиля осудил Москву за прием лидеров движения ХАМАС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у России последовательная позиция по конфликту. Он добавил, что РФ осуждает все проявления терроризма, а также соболезнует родственникам и близким погибших, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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