Израильский министр Дермер призвал поддерживать нормальные отношения с РФ

В политических кругах Израиля есть заинтересованность в поддержке нормальных отношений с Россией. Об этом рассказал министр стратегического планирования Рон Дермер.
«У нас были сложные отношения с Россией в течение последних нескольких лет. Думаю, лучшее, что можно сделать, это гарантировать продолжение поддержания нормальных отношений с РФ», — передает ТАСС слова Дермера, сказанные министром на пресс-конференции.
По мнению Дермера, в правительстве Израиля существует обеспокоенность из-за сближения России и Ирана. Он добавил, что власти следят за российскими поставками в Иран.
Ранее власти Израиля раскритиковали действия России за контакты и взаимодействие с Палестиной. Так, МИД Израиля осудил Москву за прием лидеров движения ХАМАС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у России последовательная позиция по конфликту. Он добавил, что РФ осуждает все проявления терроризма, а также соболезнует родственникам и близким погибших, передает RT.
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