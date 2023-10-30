Израильский министр Дермер призвал поддерживать нормальные отношения с РФ

30 октября 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

Власти Израиля заинтересованы в нормальных отношениях с Россией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В политических кругах Израиля есть заинтересованность в поддержке нормальных отношений с Россией. Об этом рассказал министр стратегического планирования Рон Дермер. «У нас были сложные отношения с Россией в течение последних нескольких лет. Думаю, лучшее, что можно сделать, это гарантировать продолжение поддержания нормальных отношений с РФ», — передает ТАСС слова Дермера, сказанные министром на пресс-конференции. По мнению Дермера, в правительстве Израиля существует обеспокоенность из-за сближения России и Ирана. Он добавил, что власти следят за российскими поставками в Иран. Ранее власти Израиля раскритиковали действия России за контакты и взаимодействие с Палестиной. Так, МИД Израиля осудил Москву за прием лидеров движения ХАМАС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у России последовательная позиция по конфликту. Он добавил, что РФ осуждает все проявления терроризма, а также соболезнует родственникам и близким погибших, передает RT.

В политических кругах Израиля есть заинтересованность в поддержке нормальных отношений с Россией. Об этом рассказал министр стратегического планирования Рон Дермер. «У нас были сложные отношения с Россией в течение последних нескольких лет. Думаю, лучшее, что можно сделать, это гарантировать продолжение поддержания нормальных отношений с РФ», — передает ТАСС слова Дермера, сказанные министром на пресс-конференции. По мнению Дермера, в правительстве Израиля существует обеспокоенность из-за сближения России и Ирана. Он добавил, что власти следят за российскими поставками в Иран. Ранее власти Израиля раскритиковали действия России за контакты и взаимодействие с Палестиной. Так, МИД Израиля осудил Москву за прием лидеров движения ХАМАС. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у России последовательная позиция по конфликту. Он добавил, что РФ осуждает все проявления терроризма, а также соболезнует родственникам и близким погибших, передает RT.