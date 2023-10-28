Как Израиль противостоит России, ООН и Турции с начала войны

Израиль вносит Россию, ООН и Турцию и Маска в «черный список» за связь с ХАМАС

29 октября 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Израиль критикует мировое сообщество за взаимодействие с ХАМАС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильские власти в последние дни критикуют действия России, международных организаций, западных лидеров и предпринимателей за контакты и взаимодействие с Палестиной. Так МИД Израиля осудил Москву за прием лидеров движения ХАМАС и обвинил российскую сторону в поддержке терроризма, а отношения со SpaceX висят на волоске из-за обещания главы компании Илона Маска дать спутниковую связь Газе. «ХАМАС — террористическая организация хуже, чем ИГ („Исламское государство“, группировка запрещена в России). <…> Израиль рассматривает приглашение высокопоставленных чиновников ХАМАС в Москву как непристойный шаг, который поддерживает терроризм и узаконивает зверства», — передает Газета.ru заявление израильского дипведомства. В ответ на решение американского предпринимателя Илона Маска предоставлять услуги спутниковой связи в Газе, Израиль отказался пользоваться спутниками Starlink. Израильский министр связи Шломо Кархи заявил, что ХАМАС будет использовать эту возможность для террористической деятельности. Отношения Израиля и ООН также дали трещину. Всему виной стала принятая 27 октября резолюция с призывом к немедленному перемирию между сторонами палестино-израильского конфликта. Иерусалим недоволен тем, что была исключена поправка с осуждением движения ХАМАС. Израильские власти не признают призыв к прекращению огня и намерены ликвидировать палестинское радикально движение. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поддержал Палестиную, назвал Израиль оккупантами и обвинил в военных преступлениях. Глава Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн в ответ призвал все диппредставительства в Турции вернуться на родину, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху опроверг обвинения, назвав ЦАХАЛ самой моральной армией в мире. Ситуация в ближневосточном регионе обострилась 7 октября, когда ХАМАС вторглось на территорию Израиля со стороны сектора Газа. В ответ израильская армия пообещала уничтожить палестинское движение. Из-за вооруженного конфликта в секторе Газа погибли больше 4,6 тысячи человек, а в Израиле — более 1,3 тысячи. Среди пострадавших и погибших есть граждане, имеющие российское гражданство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Израильские власти в последние дни критикуют действия России, международных организаций, западных лидеров и предпринимателей за контакты и взаимодействие с Палестиной. Так МИД Израиля осудил Москву за прием лидеров движения ХАМАС и обвинил российскую сторону в поддержке терроризма, а отношения со SpaceX висят на волоске из-за обещания главы компании Илона Маска дать спутниковую связь Газе. «ХАМАС — террористическая организация хуже, чем ИГ („Исламское государство“, группировка запрещена в России). <…> Израиль рассматривает приглашение высокопоставленных чиновников ХАМАС в Москву как непристойный шаг, который поддерживает терроризм и узаконивает зверства», — передает Газета.ru заявление израильского дипведомства. В ответ на решение американского предпринимателя Илона Маска предоставлять услуги спутниковой связи в Газе, Израиль отказался пользоваться спутниками Starlink. Израильский министр связи Шломо Кархи заявил, что ХАМАС будет использовать эту возможность для террористической деятельности. Отношения Израиля и ООН также дали трещину. Всему виной стала принятая 27 октября резолюция с призывом к немедленному перемирию между сторонами палестино-израильского конфликта. Иерусалим недоволен тем, что была исключена поправка с осуждением движения ХАМАС. Израильские власти не признают призыв к прекращению огня и намерены ликвидировать палестинское радикально движение. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поддержал Палестиную, назвал Израиль оккупантами и обвинил в военных преступлениях. Глава Министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн в ответ призвал все диппредставительства в Турции вернуться на родину, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху опроверг обвинения, назвав ЦАХАЛ самой моральной армией в мире. Ситуация в ближневосточном регионе обострилась 7 октября, когда ХАМАС вторглось на территорию Израиля со стороны сектора Газа. В ответ израильская армия пообещала уничтожить палестинское движение. Из-за вооруженного конфликта в секторе Газа погибли больше 4,6 тысячи человек, а в Израиле — более 1,3 тысячи. Среди пострадавших и погибших есть граждане, имеющие российское гражданство.