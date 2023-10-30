30 октября 2023

Путин обвинил Украину в организации погромов в Махачкале

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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
События в Махачкале были инициированы руками западных спецслужб, заявил Путин Фото:
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Протесты в аэропорту Махачкалы

События, которые произошли 29 октября вечером в Дагестане, были инспирированы через соцсети. В том числе с Украины руками агентов западных спецслужб. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в Махачкале.

«События в Махачкале вчера вечером инспирированы, в том числе, через социальные сети. <…> C территории Украины руками агентуры западных спецслужб», — сказал Путин на совещании по ситуации в Дагестане, трансляция велась на в эфире телеканала «Россия 24».

Вечером 29 октября несколько тысяч человек прорвались в аэропорт Махачкалы, куда должен был прилететь регулярный рейс из Израиля. Люди пришли с антиизраильскими плакатами и выкрикивали лозунги в поддержку Палестины. В результате столкновений пострадали 20 человек. Один полицейский, пресекавший беспорядки, погиб в больнице. Аэропорт Махачкалы вернулся к своей полноценной работе после беспорядков только ближе к вечеру 30 октября.

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События, которые произошли 29 октября вечером в Дагестане, были инспирированы через соцсети. В том числе с Украины руками агентов западных спецслужб. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в Махачкале. «События в Махачкале вчера вечером инспирированы, в том числе, через социальные сети. <…> C территории Украины руками агентуры западных спецслужб», — сказал Путин на совещании по ситуации в Дагестане, трансляция велась на в эфире телеканала «Россия 24». Вечером 29 октября несколько тысяч человек прорвались в аэропорт Махачкалы, куда должен был прилететь регулярный рейс из Израиля. Люди пришли с антиизраильскими плакатами и выкрикивали лозунги в поддержку Палестины. В результате столкновений пострадали 20 человек. Один полицейский, пресекавший беспорядки, погиб в больнице. Аэропорт Махачкалы вернулся к своей полноценной работе после беспорядков только ближе к вечеру 30 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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