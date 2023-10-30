Путин обвинил Украину в организации погромов в Махачкале

30 октября 2023 в 23:43 Размер текста - 17 +

События в Махачкале были инициированы руками западных спецслужб, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы События, которые произошли 29 октября вечером в Дагестане, были инспирированы через соцсети. В том числе с Украины руками агентов западных спецслужб. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в Махачкале. «События в Махачкале вчера вечером инспирированы, в том числе, через социальные сети. <…> C территории Украины руками агентуры западных спецслужб», — сказал Путин на совещании по ситуации в Дагестане, трансляция велась на в эфире телеканала «Россия 24». Вечером 29 октября несколько тысяч человек прорвались в аэропорт Махачкалы, куда должен был прилететь регулярный рейс из Израиля. Люди пришли с антиизраильскими плакатами и выкрикивали лозунги в поддержку Палестины. В результате столкновений пострадали 20 человек. Один полицейский, пресекавший беспорядки, погиб в больнице. Аэропорт Махачкалы вернулся к своей полноценной работе после беспорядков только ближе к вечеру 30 октября.

События, которые произошли 29 октября вечером в Дагестане, были инспирированы через соцсети. В том числе с Украины руками агентов западных спецслужб. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в Махачкале. «События в Махачкале вчера вечером инспирированы, в том числе, через социальные сети. <…> C территории Украины руками агентуры западных спецслужб», — сказал Путин на совещании по ситуации в Дагестане, трансляция велась на в эфире телеканала «Россия 24». Вечером 29 октября несколько тысяч человек прорвались в аэропорт Махачкалы, куда должен был прилететь регулярный рейс из Израиля. Люди пришли с антиизраильскими плакатами и выкрикивали лозунги в поддержку Палестины. В результате столкновений пострадали 20 человек. Один полицейский, пресекавший беспорядки, погиб в больнице. Аэропорт Махачкалы вернулся к своей полноценной работе после беспорядков только ближе к вечеру 30 октября.