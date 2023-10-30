30 октября 2023

Пермский таксист спас заблудившегося пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской транспорт, такси. Пермь, такси яндекс
В Перми таксист спас пенсионера, страдающего провалами в памяти Фото:

В Перми таксист вернул домой 89-летнего пенсионера, который заблудился в городе. Дедушка страдает провалами в памяти. Информация об этом опубликована в группе «Поисковый отряд Прикамье Поиск» в соцсети «ВКонтакте».

«Пенсионер 29 октября ушел из дома в микрорайоне Гайва в Перми. Хотим выразить огромную благодарность водителю такси, который не остался равнодушным и привез Адольфа Ивановича домой», — говорится в комментарии под постом волонтеров в соцсети.

По данным издания «Комсомольская правда — Пермь», пенсионер с Гайвы уехал на автобусе и каким-то образом оказался в Мотовилихинском районе. Там пожилой человек увидел такси, подошел к водителю и попросил отвезти его домой. Таксист привез дедушку по указанному им адресу. По мнению поисковиков, если бы таксист не спас пенсионера, тот мог ночью замерзнуть.

Ранее сотрудники транспортной полиции в Перми помогли пенсионеру вернуться к родственникам. Пожилой пермяк, страдающий потерей памяти, вышел из дома и не вернулся. Несколько дней его искали родные. В ходе несения службы на перегоне станций Пермь-I — Пермь-II полицейские увидели мужчину, который ходил в опасной близости от ж/д путей. Им оказался пропавший горожанин.

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В Перми таксист вернул домой 89-летнего пенсионера, который заблудился в городе. Дедушка страдает провалами в памяти. Информация об этом опубликована в группе «Поисковый отряд Прикамье Поиск» в соцсети «ВКонтакте». «Пенсионер 29 октября ушел из дома в микрорайоне Гайва в Перми. Хотим выразить огромную благодарность водителю такси, который не остался равнодушным и привез Адольфа Ивановича домой», — говорится в комментарии под постом волонтеров в соцсети. По данным издания «Комсомольская правда — Пермь», пенсионер с Гайвы уехал на автобусе и каким-то образом оказался в Мотовилихинском районе. Там пожилой человек увидел такси, подошел к водителю и попросил отвезти его домой. Таксист привез дедушку по указанному им адресу. По мнению поисковиков, если бы таксист не спас пенсионера, тот мог ночью замерзнуть. Ранее сотрудники транспортной полиции в Перми помогли пенсионеру вернуться к родственникам. Пожилой пермяк, страдающий потерей памяти, вышел из дома и не вернулся. Несколько дней его искали родные. В ходе несения службы на перегоне станций Пермь-I — Пермь-II полицейские увидели мужчину, который ходил в опасной близости от ж/д путей. Им оказался пропавший горожанин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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