Фирма челябинского олигарха Струкова из Forbes готовится к выходу на Мосбиржу

31 октября 2023 в 05:32 Размер текста - 17 +

31 октября акционеры компании Струкова соберутся на внеочередное собрание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фирма «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) из Челябинской области бизнесмена Константина Струкова, который входит в список самых богатых россиян Forbes, готовится к выходу на Московскую биржу. 31 октября акционеры компании соберутся на внеочередное собрание, чтобы принять окончательное решение о допуске ценных бумаг на биржу, сообщает telegram-канал «Финам.RU». «ЮГК готовится к выходу на биржу. 31 октября компания проведет внеочередное общее собрание акционеров, в повестке которого один вопрос: принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества», — указано в сообщении. Банк России уже принял решение о регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций АО «Южуралзолото Группа Компаний». Решение увеличить уставный капитал общества за счет размещения 30 миллиардов дополнительных акций по открытой подписке было принято 23 октября на Совете директоров ЮГК. Ранее международное новостное агентство Reuters со ссылкой на источники на финансовом рынке сообщило, что ЮГК может впервые выставить на продажу акции общества на Мосбирже до конца года. В самой компании ситуацию не прокомментировали. После февраля 2022 года на Мосбирже прошло мало IPO (процесс первичного размещения акций компании на фондовом рынке). Но позднее инвесторов приободрило размещение группы «Астра», которая за неделю привлекла 3,5 миллиарда рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фирма «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) из Челябинской области бизнесмена Константина Струкова, который входит в список самых богатых россиян Forbes, готовится к выходу на Московскую биржу. 31 октября акционеры компании соберутся на внеочередное собрание, чтобы принять окончательное решение о допуске ценных бумаг на биржу, сообщает telegram-канал «Финам.RU». «ЮГК готовится к выходу на биржу. 31 октября компания проведет внеочередное общее собрание акционеров, в повестке которого один вопрос: принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества», — указано в сообщении. Банк России уже принял решение о регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций АО «Южуралзолото Группа Компаний». Решение увеличить уставный капитал общества за счет размещения 30 миллиардов дополнительных акций по открытой подписке было принято 23 октября на Совете директоров ЮГК. Ранее международное новостное агентство Reuters со ссылкой на источники на финансовом рынке сообщило, что ЮГК может впервые выставить на продажу акции общества на Мосбирже до конца года. В самой компании ситуацию не прокомментировали. После февраля 2022 года на Мосбирже прошло мало IPO (процесс первичного размещения акций компании на фондовом рынке). Но позднее инвесторов приободрило размещение группы «Астра», которая за неделю привлекла 3,5 миллиарда рублей.