Воров в законе не будут держать отдельно от других заключенных

31 октября 2023 в 03:06 Размер текста - 17 +

На всех воров в законе не хватит изоляторов временного содержания Фото: Владимир Андреев © URA.RU Воры в законе не будут сидеть в отдельных камерах в СИЗО в обязательном порядке. Поправку на депутатский законопроект подготовило правительство РФ. Об этом пишут «Известия». «Лидеров преступного мира не будут в обязательном порядке содержать в СИЗО отдельно от других обвиняемых. Соответствующую поправку на депутатский законопроект подготовило правительство РФ», — пишут «Известия». Сейчас в СИЗО отдельно от других находятся лица, обвиняемые в преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства. Также в отдельных камерах содержатся обвиняемые в убийстве, заражении другого ВИЧ-инфекцией, похищении человека, изнасиловании, торговле людьми и другие. В Госдуме предлагают включить в этот перечень и тех, кто занимает высшее положение в преступной иерархии, но в кабмине с этим не согласились. Там считают, что на всех воров в законе не хватит изоляторов временного содержания, также это может отрицательно сказаться на работе правоохранителей в СИЗО. Ранее в Кургане раскрыли, чем положенцы отличаются от воров в законе. Профессор московской академии МВД Андрей Воронцов отметил, что лица, занимающие высшие положения в криминальном мире, сами себя именуют «ворами». Термин «вор в законе» используют лишь не принадлежащие к криминальной субкультуре граждане, рассказал специалист, который более 25 лет занимается изучением преступных сообществ в России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Воры в законе не будут сидеть в отдельных камерах в СИЗО в обязательном порядке. Поправку на депутатский законопроект подготовило правительство РФ. Об этом пишут «Известия». «Лидеров преступного мира не будут в обязательном порядке содержать в СИЗО отдельно от других обвиняемых. Соответствующую поправку на депутатский законопроект подготовило правительство РФ», — пишут «Известия». Сейчас в СИЗО отдельно от других находятся лица, обвиняемые в преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства. Также в отдельных камерах содержатся обвиняемые в убийстве, заражении другого ВИЧ-инфекцией, похищении человека, изнасиловании, торговле людьми и другие. В Госдуме предлагают включить в этот перечень и тех, кто занимает высшее положение в преступной иерархии, но в кабмине с этим не согласились. Там считают, что на всех воров в законе не хватит изоляторов временного содержания, также это может отрицательно сказаться на работе правоохранителей в СИЗО. Ранее в Кургане раскрыли, чем положенцы отличаются от воров в законе. Профессор московской академии МВД Андрей Воронцов отметил, что лица, занимающие высшие положения в криминальном мире, сами себя именуют «ворами». Термин «вор в законе» используют лишь не принадлежащие к криминальной субкультуре граждане, рассказал специалист, который более 25 лет занимается изучением преступных сообществ в России.