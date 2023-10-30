30 октября 2023

Воров в законе не будут держать отдельно от других заключенных

© Служба новостей «URA.RU»
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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, заключенные, решетка, скамья подсудимых, подсудимый, арестант, вор в законе, шишканов олег, шишкан
На всех воров в законе не хватит изоляторов временного содержания Фото:

Воры в законе не будут сидеть в отдельных камерах в СИЗО в обязательном порядке. Поправку на депутатский законопроект подготовило правительство РФ. Об этом пишут «Известия».

«Лидеров преступного мира не будут в обязательном порядке содержать в СИЗО отдельно от других обвиняемых. Соответствующую поправку на депутатский законопроект подготовило правительство РФ», — пишут «Известия».

Сейчас в СИЗО отдельно от других находятся лица, обвиняемые в преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства. Также в отдельных камерах содержатся обвиняемые в убийстве, заражении другого ВИЧ-инфекцией, похищении человека, изнасиловании, торговле людьми и другие.

В Госдуме предлагают включить в этот перечень и тех, кто занимает высшее положение в преступной иерархии, но в кабмине с этим не согласились. Там считают, что на всех воров в законе не хватит изоляторов временного содержания, также это может отрицательно сказаться на работе правоохранителей в СИЗО.

Ранее в Кургане раскрыли, чем положенцы отличаются от воров в законе. Профессор московской академии МВД Андрей Воронцов отметил, что лица, занимающие высшие положения в криминальном мире, сами себя именуют «ворами». Термин «вор в законе» используют лишь не принадлежащие к криминальной субкультуре граждане, рассказал специалист, который более 25 лет занимается изучением преступных сообществ в России.

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Воры в законе не будут сидеть в отдельных камерах в СИЗО в обязательном порядке. Поправку на депутатский законопроект подготовило правительство РФ. Об этом пишут «Известия». «Лидеров преступного мира не будут в обязательном порядке содержать в СИЗО отдельно от других обвиняемых. Соответствующую поправку на депутатский законопроект подготовило правительство РФ», — пишут «Известия». Сейчас в СИЗО отдельно от других находятся лица, обвиняемые в преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства. Также в отдельных камерах содержатся обвиняемые в убийстве, заражении другого ВИЧ-инфекцией, похищении человека, изнасиловании, торговле людьми и другие. В Госдуме предлагают включить в этот перечень и тех, кто занимает высшее положение в преступной иерархии, но в кабмине с этим не согласились. Там считают, что на всех воров в законе не хватит изоляторов временного содержания, также это может отрицательно сказаться на работе правоохранителей в СИЗО. Ранее в Кургане раскрыли, чем положенцы отличаются от воров в законе. Профессор московской академии МВД Андрей Воронцов отметил, что лица, занимающие высшие положения в криминальном мире, сами себя именуют «ворами». Термин «вор в законе» используют лишь не принадлежащие к криминальной субкультуре граждане, рассказал специалист, который более 25 лет занимается изучением преступных сообществ в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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