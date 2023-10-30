30 октября 2023

Экономист раскрыла, какие пособия вырастут с 2024 года

Экономист Иванова-Швец: пособия по рождению и воспитанию детей вырастут
© Служба новостей «URA.RU»
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В России проиндексируют пособия и выплаты на детей Фото:

В России с 2024 года увеличатся пособия на рождение и воспитание детей. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Сейчас мать, ухаживающая за ребенком в возрасте до полутора лет, получает 33 282 рубля. В будущем году максимальная планка увеличится до 49 123 рублей. В 2025 году — до 68 996 рублей», — передает «Прайм» слова Ивановой-Швец.

По словам Ивановой-Швец, в России проиндексируют материнский капитал — на 44 тысячи рублей на первого ребенка и на 58 тысяч рублей на второго. Она добавила, что максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 383 179 рублей в 2023 году до 565 562 рублей в 2024 году и до 763 671 рублей в 2025 году. Кроме того, повышение детских выплат связано с ростом МРОТ. Его проиндексируют с первого января 2024 года на 18,5 процента до 19,242 рублей.

Ранее российское правительство провело индексацию более 40 выплат и пособий россиянам с 1 февраля 2023 года. Их подняли на 11,9%. Власти увеличили выплаты более чем 40 категориям россиян, в числе которых ветераны, инвалиды, семьи с детьми и участники спецоперации на Украине.

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В России с 2024 года увеличатся пособия на рождение и воспитание детей. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. «Сейчас мать, ухаживающая за ребенком в возрасте до полутора лет, получает 33 282 рубля. В будущем году максимальная планка увеличится до 49 123 рублей. В 2025 году — до 68 996 рублей», — передает «Прайм» слова Ивановой-Швец. По словам Ивановой-Швец, в России проиндексируют материнский капитал — на 44 тысячи рублей на первого ребенка и на 58 тысяч рублей на второго. Она добавила, что максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 383 179 рублей в 2023 году до 565 562 рублей в 2024 году и до 763 671 рублей в 2025 году. Кроме того, повышение детских выплат связано с ростом МРОТ. Его проиндексируют с первого января 2024 года на 18,5 процента до 19,242 рублей. Ранее российское правительство провело индексацию более 40 выплат и пособий россиянам с 1 февраля 2023 года. Их подняли на 11,9%. Власти увеличили выплаты более чем 40 категориям россиян, в числе которых ветераны, инвалиды, семьи с детьми и участники спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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