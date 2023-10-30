«Лукойл» согласовал замену депутата в опорном городе ХМАО. Инсайд

Маркшейдер «Лукойла» Эбель заменит сложившего мандат в думе Когалыма Ельцова

31 октября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

«Лукойл» согласовал замену депутата городской думы Когалыма Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Руководство «Лукойла» намерено воспользоваться визитом губернатора ХМАО Натальи Комаровой в Когалым, чтобы сохранить статус-кво в городской думе. После ухода одного из лоббистов корпорации депутата Игоря Ельцова, его мандат остается вакантным до довыборов, которые пройдут в конце ноября. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа рассказал, что замена Ельцову уже найдена. «Нефтяники согласовали кандидатуру главного маркшейдера по когалымскому региону Андрея Эбеля, который курирует строительство имиджевого проекта властей — югорского филиала Пермского политеха. Это позволит им сохранить баланс сил — из 20 депутатов в гордуме осталось всего шесть, связанных с корпорацией. Кандидатуру Эбеля окончательно утвердит губернатор в ходе визита в Когалым», — сообщает инсайдер. По словам инсайдера, Ельцов сложил полномочия, но сохранил свой пост в корпорации. Территориальная избирательная комиссия Когалыма зарегистрировала Эбеля в качестве кандидата на довыборах в округе № 16. Соперничать с единороссом будет либерал-демократ Нарт Болоков и четыре самовыдвиженца. На странице Эбеля в соцсети «Вконтакте» размещена запись о том, что он баллотируется на выборы в местную думу. В департамент внутренней политики округа и пресс-службу «Лукойл» направлены запросы. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало о визите губернатора ХМАО в опорные города «Лукойла». Наталья Комарова запланировала посещение Лангепаса и Покачей на 30 октября 2023 года, Когалыма — на 31 октября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководство «Лукойла» намерено воспользоваться визитом губернатора ХМАО Натальи Комаровой в Когалым, чтобы сохранить статус-кво в городской думе. После ухода одного из лоббистов корпорации депутата Игоря Ельцова, его мандат остается вакантным до довыборов, которые пройдут в конце ноября. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа рассказал, что замена Ельцову уже найдена. «Нефтяники согласовали кандидатуру главного маркшейдера по когалымскому региону Андрея Эбеля, который курирует строительство имиджевого проекта властей — югорского филиала Пермского политеха. Это позволит им сохранить баланс сил — из 20 депутатов в гордуме осталось всего шесть, связанных с корпорацией. Кандидатуру Эбеля окончательно утвердит губернатор в ходе визита в Когалым», — сообщает инсайдер. По словам инсайдера, Ельцов сложил полномочия, но сохранил свой пост в корпорации. Территориальная избирательная комиссия Когалыма зарегистрировала Эбеля в качестве кандидата на довыборах в округе № 16. Соперничать с единороссом будет либерал-демократ Нарт Болоков и четыре самовыдвиженца. На странице Эбеля в соцсети «Вконтакте» размещена запись о том, что он баллотируется на выборы в местную думу. В департамент внутренней политики округа и пресс-службу «Лукойл» направлены запросы. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало о визите губернатора ХМАО в опорные города «Лукойла». Наталья Комарова запланировала посещение Лангепаса и Покачей на 30 октября 2023 года, Когалыма — на 31 октября.