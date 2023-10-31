Товарищи по ЦВО рассказали о новом командующем группировкой «Днепр» Теплинском

Во время чеченской кампании Теплинский уложил саперной лопатой шесть боевиков

31 октября 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

За мужество и героизм Михаил Теплинский в 1995 году получил звание Героя России Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генерал-полковник Михаил Теплинский — надежный и храбрый товарищ, профессионал высочайшего класса и очень внимательный к окружающим человек. Таким мнением с URA.RU поделились его сослуживцы по Центральному военному округу (ЦВО), где Теплинский три года прослужил начальником штаба. «Миша — классный парень. Профессиональный военный, глубоко порядочный человек, внимательный к своим товарищам и всем окружающим. Его безоговорочно уважают все сослуживцы: и те, кто знаком лично, и те, кто просто знает о нем. Я слышал очень хорошие отзывы о Мише от таких людей, которые в принципе редко кого хвалят», — сказал один из собеседников агентства. Другой рассказал, что военные особенно любят одну историю о Михаиле Теплинском, которая произошла с ним во время службы на Северном Кавказе. Тогда еще старший лейтенант Теплинский участвовал в боях чеченской кампании. Столкнувшись один на один с группой боевиков, старлей сумел врукопашную, саперной лопатой, уложить шестерых террористов. «Военные очень любят вспоминать эту историю. Теплинский для них настоящий герой, который своим личным примером показывает, каким должен быть настоящий десантник», — добавил собеседник и обратил внимание на то, что всего за период боевых действий на личном счету Теплинского было 30 уничтоженных боевиков. Начальником штаба ЦВО Михаил Теплинский служил с 2019 по 2022 год. В июне 2022 года он был назначен командующим Воздушно-десантными войсками. 30 октября 2023 года генерал-полковник назначен командующим группировкой войск «Днепр». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Генерал-полковник Михаил Теплинский — надежный и храбрый товарищ, профессионал высочайшего класса и очень внимательный к окружающим человек. Таким мнением с URA.RU поделились его сослуживцы по Центральному военному округу (ЦВО), где Теплинский три года прослужил начальником штаба. «Миша — классный парень. Профессиональный военный, глубоко порядочный человек, внимательный к своим товарищам и всем окружающим. Его безоговорочно уважают все сослуживцы: и те, кто знаком лично, и те, кто просто знает о нем. Я слышал очень хорошие отзывы о Мише от таких людей, которые в принципе редко кого хвалят», — сказал один из собеседников агентства. Другой рассказал, что военные особенно любят одну историю о Михаиле Теплинском, которая произошла с ним во время службы на Северном Кавказе. Тогда еще старший лейтенант Теплинский участвовал в боях чеченской кампании. Столкнувшись один на один с группой боевиков, старлей сумел врукопашную, саперной лопатой, уложить шестерых террористов. «Военные очень любят вспоминать эту историю. Теплинский для них настоящий герой, который своим личным примером показывает, каким должен быть настоящий десантник», — добавил собеседник и обратил внимание на то, что всего за период боевых действий на личном счету Теплинского было 30 уничтоженных боевиков. Начальником штаба ЦВО Михаил Теплинский служил с 2019 по 2022 год. В июне 2022 года он был назначен командующим Воздушно-десантными войсками. 30 октября 2023 года генерал-полковник назначен командующим группировкой войск «Днепр».