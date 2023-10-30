В Перми главный следователь встретится с обманутыми дольщиками

31 октября 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Денис Головкин приглашает к себе обманутых дольщиков Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава следственного управления СКР по Пермскому краю Денис Головкин проведет личный прием, на который приглашает обманутых участников долевого строительства. Об этом сообщили в ведомстве. «Денис Головкин проведет в Перми личный прием граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов, а также представителей инициативных групп, по вопросам соблюдения законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов, восстановления прав обманутых дольщиков», — сообщает следственное управление в Telegram. На встрече также будут работать замминистра строительства Пермского края Фаина Минх и заместитель гендиректора «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Пермского края» Вера Шарманова. Прием состоится в ноябре. Попасть на него можно по предварительной записи, которая ведется до 2 ноября. Записаться можно по телефонам 249-88-38, 249-54-05, а также по электронной почте opg@59.sledcom.ru. В 2021 году из-за недостаточного внимания к проблемам обманутых дольщиков глава СКР Александр Бастрыкин направлял в Пермь проверку. В сентябре 2023 года он напротив отмечал положительные сдвиги в ситуации с дольщиками.

Глава следственного управления СКР по Пермскому краю Денис Головкин проведет личный прием, на который приглашает обманутых участников долевого строительства. Об этом сообщили в ведомстве. «Денис Головкин проведет в Перми личный прием граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов, а также представителей инициативных групп, по вопросам соблюдения законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов, восстановления прав обманутых дольщиков», — сообщает следственное управление в Telegram. На встрече также будут работать замминистра строительства Пермского края Фаина Минх и заместитель гендиректора «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Пермского края» Вера Шарманова. Прием состоится в ноябре. Попасть на него можно по предварительной записи, которая ведется до 2 ноября. Записаться можно по телефонам 249-88-38, 249-54-05, а также по электронной почте opg@59.sledcom.ru. В 2021 году из-за недостаточного внимания к проблемам обманутых дольщиков глава СКР Александр Бастрыкин направлял в Пермь проверку. В сентябре 2023 года он напротив отмечал положительные сдвиги в ситуации с дольщиками.