30 октября 2023

В Перми главный следователь встретится с обманутыми дольщиками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, головкин денис
Денис Головкин приглашает к себе обманутых дольщиков Фото:

Глава следственного управления СКР по Пермскому краю Денис Головкин проведет личный прием, на который приглашает обманутых участников долевого строительства. Об этом сообщили в ведомстве.

«Денис Головкин проведет в Перми личный прием граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов, а также представителей инициативных групп, по вопросам соблюдения законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов, восстановления прав обманутых дольщиков», — сообщает следственное управление в Telegram. На встрече также будут работать замминистра строительства Пермского края Фаина Минх и заместитель гендиректора «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Пермского края» Вера Шарманова.

Прием состоится в ноябре. Попасть на него можно по предварительной записи, которая ведется до 2 ноября. Записаться можно по телефонам 249-88-38, 249-54-05, а также по электронной почте opg@59.sledcom.ru.

В 2021 году из-за недостаточного внимания к проблемам обманутых дольщиков глава СКР Александр Бастрыкин направлял в Пермь проверку. В сентябре 2023 года он напротив отмечал положительные сдвиги в ситуации с дольщиками.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава следственного управления СКР по Пермскому краю Денис Головкин проведет личный прием, на который приглашает обманутых участников долевого строительства. Об этом сообщили в ведомстве. «Денис Головкин проведет в Перми личный прием граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов, а также представителей инициативных групп, по вопросам соблюдения законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов, восстановления прав обманутых дольщиков», — сообщает следственное управление в Telegram. На встрече также будут работать замминистра строительства Пермского края Фаина Минх и заместитель гендиректора «Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Пермского края» Вера Шарманова. Прием состоится в ноябре. Попасть на него можно по предварительной записи, которая ведется до 2 ноября. Записаться можно по телефонам 249-88-38, 249-54-05, а также по электронной почте opg@59.sledcom.ru. В 2021 году из-за недостаточного внимания к проблемам обманутых дольщиков глава СКР Александр Бастрыкин направлял в Пермь проверку. В сентябре 2023 года он напротив отмечал положительные сдвиги в ситуации с дольщиками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...