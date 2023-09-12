Бастрыкин похвалил главу пермского следственного управления СКР

Александр Бастрыкин увидел позитивные сдвиги в работе пермского управления СКР Фото: Пресс-служба Государственной Думы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание о расследовании преступлений в сфере долевого строительства. Как рассказали в СКР, с докладами выступили главу следственных управлений регионов, где проблемы с обманутыми дольщиками стоит наиболее остро. В частности, заслушали и руководителя СУ по Пермскому краю Дениса Головкина, чью работу Бастрыкин оценил положительно.

«Головкин доложил о положительной тенденции по вводу в эксплуатацию недостроенных объектов и озвучил предварительные результаты расследования уголовного дела о совершении мошеннических действий в указанной сфере. Отметив позитивные сдвиги в работе управления, Бастрыкин добавил: „Такая активная позиция должна продолжаться до решения проблемы!“», — сообщается на сайте СК РФ.

Ранее URA.RU рассказывало, что еще в начале сентября 2021 года Бастрыкин назначил в пермском управлении проверку, так как, по его мнению, в регионе отсутствовало должное внимание к проблемам обманутых дольщиков. Руководителем СУ СКР по Пермскому краю тогда был Сергей Сарапульцев, тело которого 23 сентября нашли в его коттедже. Смерть признали суицидом.