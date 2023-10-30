Бронемашины «Курганмашзавода» способны работать до -40 градусов

31 октября 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

«Курганмашзавод» отправил партию новых БМП-3 для фронта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» Новые боевые машины пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», приспособлены к работе при температуре до -40 градусов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «Новые БМП-3 приспособлены к эксплуатации в условиях низких температур, что немаловажно с учетом приближающейся зимы. Машины легко заводятся в любую погоду, в том числе при температуре до -40 градусов. В бронемашине используется дневно-ночной прибор наведения с независимой стабилизацией со встроенным дальномером и тепловизионной камерой, что позволяет повысить дальность распознавания цели в ночное время, — сообщили в пресс-службе холдинга. Дополнительно каждую боевую машину оснащают комплектом допзащиты — бронеэкранов и противокумулятивных решеток. Ежемесячно предприятием на передовую отгружается необходимое количество бронемашин в рамках гособоронзаказа. Очередная партия БМП-3 была отправлена в армию в конце октября. По словам генерала Александра Шестакова, «тройки» являются уникальными бронемашинами, которые не имеет аналогов и превосходит противника на поле боя.

Новые боевые машины пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», приспособлены к работе при температуре до -40 градусов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «Новые БМП-3 приспособлены к эксплуатации в условиях низких температур, что немаловажно с учетом приближающейся зимы. Машины легко заводятся в любую погоду, в том числе при температуре до -40 градусов. В бронемашине используется дневно-ночной прибор наведения с независимой стабилизацией со встроенным дальномером и тепловизионной камерой, что позволяет повысить дальность распознавания цели в ночное время, — сообщили в пресс-службе холдинга. Дополнительно каждую боевую машину оснащают комплектом допзащиты — бронеэкранов и противокумулятивных решеток. Ежемесячно предприятием на передовую отгружается необходимое количество бронемашин в рамках гособоронзаказа. Очередная партия БМП-3 была отправлена в армию в конце октября. По словам генерала Александра Шестакова, «тройки» являются уникальными бронемашинами, которые не имеет аналогов и превосходит противника на поле боя.