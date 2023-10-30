30 октября 2023

Бронемашины «Курганмашзавода» способны работать до -40 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Курганмашзавод» отправил партию новых БМП-3 для фронта
«Курганмашзавод» отправил партию новых БМП-3 для фронта Фото:
новость из сюжета
Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Новые боевые машины пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», приспособлены к работе при температуре до -40 градусов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех».

«Новые БМП-3 приспособлены к эксплуатации в условиях низких температур, что немаловажно с учетом приближающейся зимы. Машины легко заводятся в любую погоду, в том числе при температуре до -40 градусов. В бронемашине используется дневно-ночной прибор наведения с независимой стабилизацией со встроенным дальномером и тепловизионной камерой, что позволяет повысить дальность распознавания цели в ночное время, — сообщили в пресс-службе холдинга. Дополнительно каждую боевую машину оснащают комплектом допзащиты — бронеэкранов и противокумулятивных решеток.

Ежемесячно предприятием на передовую отгружается необходимое количество бронемашин в рамках гособоронзаказа. Очередная партия БМП-3 была отправлена в армию в конце октября. По словам генерала Александра Шестакова, «тройки» являются уникальными бронемашинами, которые не имеет аналогов и превосходит противника на поле боя.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новые боевые машины пехоты БМП-3, которые производит «Курганмашзавод», приспособлены к работе при температуре до -40 градусов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «Новые БМП-3 приспособлены к эксплуатации в условиях низких температур, что немаловажно с учетом приближающейся зимы. Машины легко заводятся в любую погоду, в том числе при температуре до -40 градусов. В бронемашине используется дневно-ночной прибор наведения с независимой стабилизацией со встроенным дальномером и тепловизионной камерой, что позволяет повысить дальность распознавания цели в ночное время, — сообщили в пресс-службе холдинга. Дополнительно каждую боевую машину оснащают комплектом допзащиты — бронеэкранов и противокумулятивных решеток. Ежемесячно предприятием на передовую отгружается необходимое количество бронемашин в рамках гособоронзаказа. Очередная партия БМП-3 была отправлена в армию в конце октября. По словам генерала Александра Шестакова, «тройки» являются уникальными бронемашинами, которые не имеет аналогов и превосходит противника на поле боя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...