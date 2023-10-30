30 октября 2023

Стоматолога из ХМАО уволили после скандала с флагами Израиля, наклеенными на полу клиники

В Нижневартовске стоматолога уволили из-за флагов Израиля на полу
© Служба новостей «URA.RU»
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В стоматологии сообщили, что «шутника» уволили Фото:

Врача нижневартовской стоматологии «Кристалл» Хизри К. уволили из-за скандала с израильскими флагами, которые тот якобы в шутку наклеил на полу медучреждения. Об этом агентству URA.RU сообщили в самой клинике.

«Да, этот человек у нас больше не работает. Директор не объяснил точную причину увольнения, но мы все подобные ситуации пресекаем. У нас ли это происходит или где-либо еще», — пояснили в стоматологии. При этом изначально в «Кристалле» отрицали причастность стоматолога-терапевта Хизри к произошедшему.

Ранее в Нижневартовске (ХМАО) произошел скандал из-за того, что врач наклеил четыре израильских флага на пол в стоматологической клинике «Кристалл». Скандалом заинтересовались правоохранительные органы

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Врача нижневартовской стоматологии «Кристалл» Хизри К. уволили из-за скандала с израильскими флагами, которые тот якобы в шутку наклеил на полу медучреждения. Об этом агентству URA.RU сообщили в самой клинике. «Да, этот человек у нас больше не работает. Директор не объяснил точную причину увольнения, но мы все подобные ситуации пресекаем. У нас ли это происходит или где-либо еще», — пояснили в стоматологии. При этом изначально в «Кристалле» отрицали причастность стоматолога-терапевта Хизри к произошедшему. Ранее в Нижневартовске (ХМАО) произошел скандал из-за того, что врач наклеил четыре израильских флага на пол в стоматологической клинике «Кристалл». Скандалом заинтересовались правоохранительные органы
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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