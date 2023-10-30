Стоматолога из ХМАО уволили после скандала с флагами Израиля, наклеенными на полу клиники

В Нижневартовске стоматолога уволили из-за флагов Израиля на полу

31 октября 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

В стоматологии сообщили, что «шутника» уволили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врача нижневартовской стоматологии «Кристалл» Хизри К. уволили из-за скандала с израильскими флагами, которые тот якобы в шутку наклеил на полу медучреждения. Об этом агентству URA.RU сообщили в самой клинике. «Да, этот человек у нас больше не работает. Директор не объяснил точную причину увольнения, но мы все подобные ситуации пресекаем. У нас ли это происходит или где-либо еще», — пояснили в стоматологии. При этом изначально в «Кристалле» отрицали причастность стоматолога-терапевта Хизри к произошедшему. Ранее в Нижневартовске (ХМАО) произошел скандал из-за того, что врач наклеил четыре израильских флага на пол в стоматологической клинике «Кристалл». Скандалом заинтересовались правоохранительные органы

Врача нижневартовской стоматологии «Кристалл» Хизри К. уволили из-за скандала с израильскими флагами, которые тот якобы в шутку наклеил на полу медучреждения. Об этом агентству URA.RU сообщили в самой клинике. «Да, этот человек у нас больше не работает. Директор не объяснил точную причину увольнения, но мы все подобные ситуации пресекаем. У нас ли это происходит или где-либо еще», — пояснили в стоматологии. При этом изначально в «Кристалле» отрицали причастность стоматолога-терапевта Хизри к произошедшему. Ранее в Нижневартовске (ХМАО) произошел скандал из-за того, что врач наклеил четыре израильских флага на пол в стоматологической клинике «Кристалл». Скандалом заинтересовались правоохранительные органы