Стоматолога из ХМАО уволили после скандала с флагами Израиля, наклеенными на полу клиники

Врача нижневартовской стоматологии «Кристалл» Хизри К. уволили из-за скандала с израильскими флагами, которые тот якобы в шутку наклеил на полу медучреждения. Об этом агентству URA.RU сообщили в самой клинике.
«Да, этот человек у нас больше не работает. Директор не объяснил точную причину увольнения, но мы все подобные ситуации пресекаем. У нас ли это происходит или где-либо еще», — пояснили в стоматологии. При этом изначально в «Кристалле» отрицали причастность стоматолога-терапевта Хизри к произошедшему.
Ранее в Нижневартовске (ХМАО) произошел скандал из-за того, что врач наклеил четыре израильских флага на пол в стоматологической клинике «Кристалл». Скандалом заинтересовались правоохранительные органы
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