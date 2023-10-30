УФСБ провело выемку документов в пермском ТЮЗе

31 октября 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю изъяли документы в Театре юного зрителя Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудники пермского регионального управления ФСБ 31 октября провели обыски документов в Театре юного зрителя (ТЮЗ). Об этом URA.RU рассказал источник в региональных политэлитах. «В ТЮЗе сегодня проводится выемка документов пермским УФСБ», — сообщил источник. Также, по словам собеседника URA.RU, оперативные мероприятия проводились и в кабинете советника губернатора Прикамья, депутата заксобрания Павла Черепанова. По данным источника, силовиков интересовали документы, которые связаны со строительством новой сцены ТЮЗа. Черепанов в беседе с корреспондентом информагентства заявил, что не владеет информацией, поскольку находится в командировке в Москве. В пресс-службе администрации Перми (учредитель ТЮЗа) подтвердили информацию о проведении оперативных мероприятий. Новая сцена театра юного зрителя в Перми является одним из проектов к юбилею краевой столицы. Реализацией объекта занималось ООО «Северстрой», зарегистрированное в Москве в 2011 году. Также сегодня выемка документов проводилась в благотворительном фонде «Губерния», который, как считается, подконтролен краевым властям.

Сотрудники пермского регионального управления ФСБ 31 октября провели обыски документов в Театре юного зрителя (ТЮЗ). Об этом URA.RU рассказал источник в региональных политэлитах. «В ТЮЗе сегодня проводится выемка документов пермским УФСБ», — сообщил источник. Также, по словам собеседника URA.RU, оперативные мероприятия проводились и в кабинете советника губернатора Прикамья, депутата заксобрания Павла Черепанова. По данным источника, силовиков интересовали документы, которые связаны со строительством новой сцены ТЮЗа. Черепанов в беседе с корреспондентом информагентства заявил, что не владеет информацией, поскольку находится в командировке в Москве. В пресс-службе администрации Перми (учредитель ТЮЗа) подтвердили информацию о проведении оперативных мероприятий. Новая сцена театра юного зрителя в Перми является одним из проектов к юбилею краевой столицы. Реализацией объекта занималось ООО «Северстрой», зарегистрированное в Москве в 2011 году. Также сегодня выемка документов проводилась в благотворительном фонде «Губерния», который, как считается, подконтролен краевым властям.