30 октября 2023

УФСБ провело выемку документов в пермском ТЮЗе

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Пермского края, тюз пермь
Сотрудники УФСБ по Пермскому краю изъяли документы в Театре юного зрителя Фото:

Сотрудники пермского регионального управления ФСБ 31 октября провели обыски документов в Театре юного зрителя (ТЮЗ). Об этом URA.RU рассказал источник в региональных политэлитах.

«В ТЮЗе сегодня проводится выемка документов пермским УФСБ», — сообщил источник. Также, по словам собеседника URA.RU, оперативные мероприятия проводились и в кабинете советника губернатора Прикамья, депутата заксобрания Павла Черепанова. По данным источника, силовиков интересовали документы, которые связаны со строительством новой сцены ТЮЗа.

Черепанов в беседе с корреспондентом информагентства заявил, что не владеет информацией, поскольку находится в командировке в Москве. В пресс-службе администрации Перми (учредитель ТЮЗа) подтвердили информацию о проведении оперативных мероприятий.

Новая сцена театра юного зрителя в Перми является одним из проектов к юбилею краевой столицы. Реализацией объекта занималось ООО «Северстрой», зарегистрированное в Москве в 2011 году. Также сегодня выемка документов проводилась в благотворительном фонде «Губерния», который, как считается, подконтролен краевым властям.

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Сотрудники пермского регионального управления ФСБ 31 октября провели обыски документов в Театре юного зрителя (ТЮЗ). Об этом URA.RU рассказал источник в региональных политэлитах. «В ТЮЗе сегодня проводится выемка документов пермским УФСБ», — сообщил источник. Также, по словам собеседника URA.RU, оперативные мероприятия проводились и в кабинете советника губернатора Прикамья, депутата заксобрания Павла Черепанова. По данным источника, силовиков интересовали документы, которые связаны со строительством новой сцены ТЮЗа. Черепанов в беседе с корреспондентом информагентства заявил, что не владеет информацией, поскольку находится в командировке в Москве. В пресс-службе администрации Перми (учредитель ТЮЗа) подтвердили информацию о проведении оперативных мероприятий. Новая сцена театра юного зрителя в Перми является одним из проектов к юбилею краевой столицы. Реализацией объекта занималось ООО «Северстрой», зарегистрированное в Москве в 2011 году. Также сегодня выемка документов проводилась в благотворительном фонде «Губерния», который, как считается, подконтролен краевым властям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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