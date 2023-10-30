В благотворительный фонд, близкий к пермским властям, пришло УФСБ

31 октября 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Сотрудники УФСБ нагрянули в фонд «Губерния» (архивное фото) Фото: Сергей Петров © URA.RU Сотрудники УФСБ по Пермскому краю во вторник, 31 октября, проводят оперативные мероприятия в фонде «Губерния», который считается подконтрольным краевым властям. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах Прикамья. «В фонде „Губерния“ региональное УФСБ сегодня проводит выемки [документов]», — сообщил источник. Получить оперативные комментарии в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю, а также в фонде «Губерния» не удалось, на звонок корреспондента URA.RU никто не ответил. Фонд «Губерния» учрежден в 2020 году. Его основная задача — «содействие решению социальных проблем Перми и Пермского края». Благотворительная организация является единственным учредителем АО «ЭХО», входящего в медиахолдинг «Магма», который также считается подконтрольным краевым властям. В августе этого года в «Магме» также проводились оперативные мероприятия сотрудниками регионального ФСБ. Помимо этого, силовики изымали документы и в агентстве малого и среднего предпринимательства (МСП) Пермского края.

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю во вторник, 31 октября, проводят оперативные мероприятия в фонде «Губерния», который считается подконтрольным краевым властям. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах Прикамья. «В фонде „Губерния“ региональное УФСБ сегодня проводит выемки [документов]», — сообщил источник. Получить оперативные комментарии в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю, а также в фонде «Губерния» не удалось, на звонок корреспондента URA.RU никто не ответил. Фонд «Губерния» учрежден в 2020 году. Его основная задача — «содействие решению социальных проблем Перми и Пермского края». Благотворительная организация является единственным учредителем АО «ЭХО», входящего в медиахолдинг «Магма», который также считается подконтрольным краевым властям. В августе этого года в «Магме» также проводились оперативные мероприятия сотрудниками регионального ФСБ. Помимо этого, силовики изымали документы и в агентстве малого и среднего предпринимательства (МСП) Пермского края.