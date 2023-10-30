30 октября 2023

В благотворительный фонд, близкий к пермским властям, пришло УФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинск, обыски в МУП "ПОВВ", фсб
Сотрудники УФСБ нагрянули в фонд «Губерния» (архивное фото) Фото:

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю во вторник, 31 октября, проводят оперативные мероприятия в фонде «Губерния», который считается подконтрольным краевым властям. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах Прикамья.

«В фонде „Губерния“ региональное УФСБ сегодня проводит выемки [документов]», — сообщил источник. Получить оперативные комментарии в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю, а также в фонде «Губерния» не удалось, на звонок корреспондента URA.RU никто не ответил.

Фонд «Губерния» учрежден в 2020 году. Его основная задача — «содействие решению социальных проблем Перми и Пермского края». Благотворительная организация является единственным учредителем АО «ЭХО», входящего в медиахолдинг «Магма», который также считается подконтрольным краевым властям.

В августе этого года в «Магме» также проводились оперативные мероприятия сотрудниками регионального ФСБ. Помимо этого, силовики изымали документы и в агентстве малого и среднего предпринимательства (МСП) Пермского края.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники УФСБ по Пермскому краю во вторник, 31 октября, проводят оперативные мероприятия в фонде «Губерния», который считается подконтрольным краевым властям. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах Прикамья. «В фонде „Губерния“ региональное УФСБ сегодня проводит выемки [документов]», — сообщил источник. Получить оперативные комментарии в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю, а также в фонде «Губерния» не удалось, на звонок корреспондента URA.RU никто не ответил. Фонд «Губерния» учрежден в 2020 году. Его основная задача — «содействие решению социальных проблем Перми и Пермского края». Благотворительная организация является единственным учредителем АО «ЭХО», входящего в медиахолдинг «Магма», который также считается подконтрольным краевым властям. В августе этого года в «Магме» также проводились оперативные мероприятия сотрудниками регионального ФСБ. Помимо этого, силовики изымали документы и в агентстве малого и среднего предпринимательства (МСП) Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...