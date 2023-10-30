30 октября 2023

На подозреваемую в сексе со школьником челябинскую учительницу возбудили дело

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Избрание меры пресечения Виктору Чернобровину в Тракторозаводском суде. Челябинск , тюрьма, наказание, преступление, правосудие, уголовный кодекс, уголовная ответственность
В случае доказательства вины учительнице грозит реальный срок в колонии Фото:

На учительницу из Октябрьского района (Челябинская область), задержанную по подозрениям в сексе с 15-летним школьником, возбудили уголовное дело. Решение было принято после проверки заявления, которое написал ее обиженный муж.

«На 26-летнюю учительницу заявил в полицию собственный обиженный муж. Следователи проверили заявление мужчины и подтвердили его историю. 26 октября на учительницу возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 134 УК РФ („Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста“)», — сообщает Baza.

По данным издания, учительница вступила в интимную близость с учеником по обоюдному согласию. Сейчас, несмотря на следствие, она продолжает обучать детей, в том числе и школьника, с которым занялась сексом.

Заявление на учительницу поступило в полицию в начале октября. Была назначена проверка, после которой должно было быть принято процессуальное решение. В случае доказательства вины учителю грозит до четырех лет колонии с запретом работать в школе на срок до пяти лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

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На учительницу из Октябрьского района (Челябинская область), задержанную по подозрениям в сексе с 15-летним школьником, возбудили уголовное дело. Решение было принято после проверки заявления, которое написал ее обиженный муж. «На 26-летнюю учительницу заявил в полицию собственный обиженный муж. Следователи проверили заявление мужчины и подтвердили его историю. 26 октября на учительницу возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 134 УК РФ („Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста“)», — сообщает Baza. По данным издания, учительница вступила в интимную близость с учеником по обоюдному согласию. Сейчас, несмотря на следствие, она продолжает обучать детей, в том числе и школьника, с которым занялась сексом. Заявление на учительницу поступило в полицию в начале октября. Была назначена проверка, после которой должно было быть принято процессуальное решение. В случае доказательства вины учителю грозит до четырех лет колонии с запретом работать в школе на срок до пяти лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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